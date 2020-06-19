Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп опасается, что может проиграть выборы из-за голосования по почте.

Президент Дональд Трамп в интервью The Washington Times заявил, что голосовать по почте могут позволить в ряде штатов из-за пандемии коронавируса.

Обратите внимание Армия против Трампа: громкое заявление Байдена всколыхнуло Белый дом

Политик считает, что голосование по почте – единственный вариант, при котором он может проиграть.

Потому что они (демократы – 24 канал) обманывают, грабят и воруют. Они не посылают бюллетени в некоторые области, в основном республиканские области,

– сказал Трамп.

В целом политик выступает против голосования по почте. Он считает, что бюллетени подделывают и подписывают за других.

Дональд Трамп в интервью также заявил, что бывший вице-президент Джо Байден более слабый кандидат, чем Хиллари Клинтон, с которой Трамп соревновался в 2016 году.

"Байден слабее, но аппарат сильнее, потому что они в отчаянии", – подытожил политик.

Что известно о президентских выборах в США