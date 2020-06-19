Трамп заявил, что может проиграть президентские выборы США: причины
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп опасается, что может проиграть выборы из-за голосования по почте.
Президент Дональд Трамп в интервью The Washington Times заявил, что голосовать по почте могут позволить в ряде штатов из-за пандемии коронавируса.
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Политик считает, что голосование по почте – единственный вариант, при котором он может проиграть.
Потому что они (демократы – 24 канал) обманывают, грабят и воруют. Они не посылают бюллетени в некоторые области, в основном республиканские области,
– сказал Трамп.
В целом политик выступает против голосования по почте. Он считает, что бюллетени подделывают и подписывают за других.
Дональд Трамп в интервью также заявил, что бывший вице-президент Джо Байден более слабый кандидат, чем Хиллари Клинтон, с которой Трамп соревновался в 2016 году.
"Байден слабее, но аппарат сильнее, потому что они в отчаянии", – подытожил политик.
Что известно о президентских выборах в США
- Выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах.
- Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.
- Кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп, а демократов будет представлять экс-вице-президент Джозеф Байден.
- Джо Байден уже на 10% оторвался от действующего президента Дональда Трампа. Таковы результаты последних рейтингов.