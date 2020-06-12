В ноябре 2020 года американская армия придет на помощь демократии и вышвырнет республиканца Дональда Трампа из Белого дома. Именно такую картину будущего 11 июня нарисовал демократ Джо Байден – бывший вице-президент США, соперник действующего президента за главную работу в стране.

По мнению Байдена, это произойдет в том случае, если Трамп откажется признать свое поражение на ноябрьских выборах и заявит, что остается в Белом доме. Об этом читайте в блоге "Безумный мир" на 24 канале.

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Громкое заявление Байдена

Кандидат в президенты от Демократической партии также сказал, что возможный отказ действующего президента покинуть пост в случае поражения – это главная обеспокоенность нынешней оппозиции. Послушайте цитату Байдена: "Но я полностью убежден, что в такой ситуации наши военные выкинут его из Белого дома с помощью хорошего пинка".

Слова бывшего вице-президента звучат оптимистично и даже задорно. Но вообще-то, если разобраться, ситуация совсем невеселая. Я не припомню в новейшей историии США случая, чтобы один кандидат в президенты надеялся на помощь амриканской армии для подтверждения своей победы.



Джо Байден / Фото nationalinterest

В нынешние времена такая ситуация даже в Латинской Америке была бы экстренной. Сейчас, я думаю, только в самых бедных и отсталых странах Африки кандидату в президенты приходится надеяться на помощь военных, чтобы его победу не украли.

Сбой в системе или причина в президенте

У многих американцев и иностранных наблюдателей вполне логично возникает вопрос: как же так? Что случилось:? Где именно прозошел сбой в системе? Проблем, на самом деле, несколько.

► Первая и главная – это сам Дональд Трамп. В отличие от президентов прошлых лет он не слишком уважает политические традиции и неписаные правила. Если какой-то древний закон позволяет ему что-то сделать, то он делает. Никакие традиции и обычаи ему не указ.



Дональд Трамп / Фото joyreactor

Ну например. В США существует очень старая традиция не применять армию, войска против своего народа на своей территории. Считается, что так поступают только диктаторы.

Исключение – это ликвидации какого-то стихийного бедствия или вроде того.

Однако Трамп во время недавних беспорядков собрался ввести войска в американские города. Оказывается, он может это сделать! Есть там закон о подавлении бунтов, принятый в 1807 году – 213 лет назад, в расцвет правления Наполеона. Только министр обороны США и глава генштаба сумели отговорить Трампа от применения этого явно устаревшего закона.

Но в американской правовой системе много всего устаревшего и странного. Например, там вовсе нет закона или правила, согласно которому проигравший выборы президент должен покинуть Белый дом.

Это, конечно, подразумевается. И ранее все этой традиции следовали. Но формально президент может сказать: "А я никуда не поеду", - и остаться! И выкурить его оттуда можно будет только через суд. Видимо, Байден думал именно об этом обстоятельстве, когда выразил надежду на помощь армии в изгнании Трампа из Белого дома.

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Но это еще не все. Действующий президент США, как гарант конституции и защитник демократии, имеет полное законное право отменить итоги любых выборов, включая президентские, если посчитает, что они прошли с нарушениями и махианициями. Согласно старинной американской конституции у него есть такое право!

То есть Трамп может на законных основаниях после ноябрьских выборов запросто сказать например такое: "Вы знаете, я думаю, что в штатах Джорджия, Флорида и Пеннсильвания мой соперник победил нечестно, поэтому там пройдет повторное голосование". И откажется покидать Белый дом.

Любой непредвзятый человек тут возмутится и скажет, что для вывода о мухлеже надо предоставить какие-то доказательства, но:

во-первых, по закону – нет, не надо. Достаточно лишь мнения президента. Его же америкаснкий народ выбрал;

во-вторых, доказательства будут.

Полный коллапс избирательной системы

В минувший вторник в штате Джорджия прошла генеральня репетиция того, что может случиться в спорных штатах, где сейчас у власти республиканцы – сторонники Трампа. На праймериз выборов в Конгресс там произошел полный коллапс избирательной системы в тех местах, где большинство жителей поддерживает демократов:

Часть участков вовсе не открылась. На другие пришло меньше половины сотрудников избиркомов. На третьи не завезли машины для голосования. На четвертых эти машины не работали или работали криво.

В результате в некоторых местах люди стояли в очередях по пять часов, но так и не сумели проголосовать! Примерно то же самое происходило в тот же день в другом спорном штате – в Неваде.

Что известно о выборах в США? Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Из-за вспышки COVID-19 кандидаты отказались от классической кампании. Они отменили митинги и встречи с избирателями. Кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп, а демократов будет представлять ексвицепрезидент Джозеф Байден. Известно, что Барак Обама поддержал кандидатуру Джозефа Байдена. Согласно последним рейтингам, Джо Байден уже на 10% оторвался от действующего президента Дональда Трампа.

В Лас-Вегасе (а это, между прочим, пустыня, там дико жарко) люди также стояли в очередях по три-четыре часа. И снова проголосовали далеко не все.

Что говорит власть

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что в хаосе на участках виноваты местные организаторы, а не его ведомство, которое, по местным законам, отвечает за организацию выборов. Тем не менее, демократы уверены, что электоральное безумие на уровне штата – это работа рук республиканской администрации.

Благодаря этой ситуации Трамп и его сторонники решают сразу две задачи:

во-первых, отказывают в возможности проголосовать десяткам тысяч сторонников Демпартии;

во-вторых, создают очевидный и наглядный повод для возможной отмены выборов в случае неблагоприятного для них результата. Оправдание будет таким: в Джорджии (или в Невада, во Флориде) царил хаос, победителя установить нельзя, поэтому пройдут перевыборы.

Или, как вариант, дело вообще будет передано в Верховный суд США. Помните, именно это случилось в 2000 году после хаоса на участках во Флориде. Тогда ВС США принял решение в пользу Джорджа Буша младшего, хотя потом уже выяснилось, что в действительности победил его соперник Альберт Гор.



Альберт Гор / Фото infox

Сейчас в Верховном Суде США стороннков Трампа больше, чем сторонников Байдена. Поэтому и в этом случае победу наверняка отдадут ему. Это будет очень похоже на настоящий конституционный кризис. В такой ситуации демократам и Джо Байдену остается только надеяться на высокую явку среди своих сторонников, а также на помощь патриотично настроенных американских силовиков.

Именно поэтому впервые за всю современную историю США претендент на пост президента от демократической партии открытым текстом говорит вещи, которые скорее подошли бы африканской диктатуре.

Важно Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти США

Он действительно надеется выпихнуть своего соперника из Белого дома не только "добрым словом" (то есть с помощью голосования), но и "добрым словом и пистолетом" (то есть выборами и вооруженными отрядами армии США). Ноябрь 2020 года обещает стать действительно крайне интересным месяцем!