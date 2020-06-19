Соціальна мережа Facebook видалила 88 дописів з передвиборчої реклами Трампа. Все через зображення перевернутого червоного трикутника, який використовували в нацистській Німеччині.

Видалені повідомлення були в акаунтах президента США Дональда Трампа, його виборчої кампанії та віцепрезидента Майка Пенса. Facebook своє рішення пояснив, що зробив це через порушення правила соцмережі "проти організованої ненависті". Адже в цих постах був використаний перевернутий червоний трикутник, пише BBC.

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"Наша політика забороняє використання забороненого символу, яким позначали політв'язнів, якщо не наводиться контекст, який його засуджує або закликає до дискусії", – прокоментувала пресслужба соцмережі.

Важливо! Нацисти використовували знак перевернутого червоного трикутника для позначення політв'язнів у таборах. У такий спосіб вони позначали своїх політичних противників, в першу чергу комуністів.



Видалене повідомлення команди Трампа з червоним трикутником

Повідомлення, які були видалені, містили критику "Антифа" (крайній лівий рух, який позиціонує себе як антифашистський). Саме учасників цього руху Трамп називає серед відповідальних за "заворушення", які прокотилися містами США.

Як на це відреагували в Трампа

Директор з комунікацій кампанії Трампа Тім Мурто заявив, що ці повідомлення були направлені на учасників "Антифа", які самі використовують цей символ. Він також додав, що у Facebook серед емодзі є такий самий символ.

Трамп проти соцмереж

Соціальна мережа Twitter 26 травня вперше позначила два повідомлення президента США Дональда Трампа як такі, що містять необґрунтовані висловлювання. У цих двох твітах Трамп стверджував, що практика запровадження голосування поштою становить загрозу фальсифікації виборів. У відповідь Трамп звинуватив мережу у втручанні в президентські вибори і придушенні свободи слова.