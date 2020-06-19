Социальная сеть Facebook удалила 88 публикаций с предвыборной рекламой Трампа. Все из-за изображения перевернутого красного треугольника, который использовали в нацистской Германии.

Удаленные сообщения были в аккаунтах президента США Дональда Трампа, его избирательной кампании и вице-президента Майка Пенса. Facebook свое решение объяснил, что сделал это из-за нарушения правила соцсети "против организованной ненависти". Ведь в этих постах был использован перевернутый красный треугольник, пишет BBC.

Примечательно Падение Дональда Трампа: что ждет президента США

"Наша политика запрещает использование запрещенного символа, которым обозначали политзаключенных, если не приводится контекст, который его осуждает или призывает к дискуссии", – прокомментировала пресс-служба соцсети.

Важно! Нацисты использовали знак перевернутого красного треугольника для обозначения политзаключенных в лагерях. Таким образом они обозначали своих политических противников, в первую очередь коммунистов.

Удаленное сообщение команды Трампа с красным треугольником

Сообщения, которые были удалены, содержали критику "Антифа" (крайнее левое движение, позиционирующее себя как антифашистское). Именно участников этого движения Трамп называет среди ответственных за "беспорядки", которые прокатились по городам США.

Как на это отреагировали у Трампа

Директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мурто заявил, что эти сообщения были направлены на участников "Антифа", которые сами используют этот символ. Он также добавил, что в Facebook среди емодзи есть такой же символ.

Трамп против соцсетей