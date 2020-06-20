Сразу две популярные соцсети удалили со страницы Дональда Трампа видео. Это уже не первый случай, когда сообщения главы США расценивают как "организованную ненависть".

Почему Facebook и Twitter удалили сообщение Трампа

Facebook и Twitter удалили со страницы президента США видео с фейковыми титрами канала CNN "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста". Об этом сообщает телеканал.

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На видео белокожий ребенок якобы гонится за темнокожим малышом. Как отмечает CNN, оригинальная версия видео была опубликована в 2019 году. На том видео ребенок просто хотел обнять другого, потому и бежал за ним.

Папа одного из мальчиков назвал это видео пропагандой. Сначала Twitter сопровождал видео пометкой о том, что оно было "специально обработано", а позже заблокировало его из-за нарушения авторских прав. Однако еще до удаления видеозапись набрала 4 миллиона просмотров в фейсбуке и более 20 миллионов в твиттере.

Компания Jukin Media, которая представляет интересы создателей видео, включая родителей, заявила, что не давала разрешение президенту на публикацию видео.

Полный видеоролик вы можете посмотреть ниже:

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Ранее социальная сеть Facebook удалила 88 сообщений с предвыборной рекламой Трампа. Все из-за изображения перевернутого красного треугольника, который использовали в нацистской Германии. В Facebook объяснили свое решение тем, что сделали это из-за нарушения правила соцсети "против организованной ненависти".

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Директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мурто заявил, что эти сообщения были направлены на участников "Антифа", которые сами используют этот символ. Он также добавил, что в Facebook среди емодзи есть такой же символ.