Дональд Трамп во время политического митинга в Талсиу, что в штате Оклахома, сделал громкое заявление. Он заявил, что США не будут защищать Германию от России, которая хочет прокладывать российский газопровод.

США сокращают военный контингент в Германии

В то же время Соединенные Штаты решили сократить численность американских войск в Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

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По мнению Трампа, Берлин недостаточно средств тратит на оборону. Глава США также вспомнил предыдущий спор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором он настаивал на более существенных затратах на оборону страны как члена НАТО.

Мы должны защитить страну от России, но Германия платит России миллиарды долларов за энергию, поступающую из трубопровода, абсолютно нового трубопровода... Извините, как это работает,

– возмутился американский лидер.

Спор развернулся и из-за трубопровода Северный поток-2, принадлежащего российскому "Газпрому". Трамп давил на Берлин, чтобы он отказался от проекта. Но Германия ответила, что, скорее всего, не сможет его заблокировать. Строительство продвигается вперед.

Что известно о выводе войск США из Германии

Еще в начале июня Дональд Трамп дал распоряжение вывести из Германии 9 500 военных. Это почти треть общего американского контингента.

Правда, Берлин якобы не получил подтверждение этого из Вашингтона.

В то же время Польша надеется, что часть войск передислоцируют к ней.

Военные из США в Германии были частью сил сдерживания СССР в годы холодной войны, а теперь делают аналогичную работу в отношении России.

Сейчас большинство американских военных в Германии ориентированы не на защиту территории, а выполняют задачи в рамках НАТО и военных операций США во всем мире.

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