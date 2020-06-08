Власти США распорядились вывести войска из Германии. Правда, Берлин до сих пор не получил подтверждение из Вашингтона.

Поэтому, власти Германии решили не спекулировать на этой теме без подтверждения США. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что присутствие войск США служит безопасности альянса НАТО, передает The Examiner.

Что было раньше США выводят из Германии почти 10 тысяч военных: Польша просит часть

Она подчеркнула, что официального сообщения о выводе войск США из Германии Берлин не получил.

Я не хочу спекулировать на чем-то, для чего у меня нет подтверждения. Дело в том, что присутствие американских войск в Германии служит всей безопасности альянса НАТО, а значит, и американской безопасности тоже. Это та основа, на которой мы работаем вместе,

– сказала Крамп-Карренбауэр.

Министр добавила, что немцы вообще приветствуют американские войска после Второй мировой войны. Поэтому решение, даже если оно еще не подтверждено, шокировало политиков в Берлине.

Актуально Зеленский поговорил с Меркель об агрессии на Донбассе: главные тезисы

Что известно о выводе войск США из Германии