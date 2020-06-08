США виводять з Німеччини своїх військових: Берлін досі не отримав підтвердження
Влада США дала розпорядження вивести своїх військових з Німеччини. Щоправда, Берлін досі не отримав підтвердження цього з Вашингтона.
Тож, влада Німеччини вирішила не спекулювати на цій темі без підтвердження США. Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер наголосила, що присутність військ США служить безпеці альянсу НАТО, передає The Examiner.
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Вона підкреслила, що офіційного повідомлення про вивід військ США з Німеччини Берлін не отримав.
Я не хочу спекулювати на чомусь, для чого у мене немає підтвердження. Річ у тім, що присутність американських військ у Німеччині служить всій безпеці альянсу НАТО, а значить, і американській безпеці теж. Це та основа, на якій ми працюємо разом,
– сказала Крамп-Карренбауер.
Міністерка додала, що німці загалом вітають американські війська після Другої світової війни. Тому рішення, навіть якщо воно ще не підтверджене, шокувало політиків у Берліні.
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Що відомо про вивід військ США з Німеччини
- Дональд Трамп вирішив скоротити контингент американських військ у Німеччині майже на третину. Таке розпорядження нібито вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн.
- Військові зі США у Німеччині були частиною сил стримування СРСР у роки холодної війни, а тепер роблять аналогічну роботу щодо Росії.
- Зараз більшість американських військових у Німеччині орієнтовані не на захист території, а виконують завдання в рамках НАТО і військових операцій США у всьому світі.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький висловив сподівання, що частину військ зможуть передислокувати до їхньої країни.