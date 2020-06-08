Влада США дала розпорядження вивести своїх військових з Німеччини. Щоправда, Берлін досі не отримав підтвердження цього з Вашингтона.

Тож, влада Німеччини вирішила не спекулювати на цій темі без підтвердження США. Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер наголосила, що присутність військ США служить безпеці альянсу НАТО, передає The Examiner.

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Вона підкреслила, що офіційного повідомлення про вивід військ США з Німеччини Берлін не отримав.

Я не хочу спекулювати на чомусь, для чого у мене немає підтвердження. Річ у тім, що присутність американських військ у Німеччині служить всій безпеці альянсу НАТО, а значить, і американській безпеці теж. Це та основа, на якій ми працюємо разом,

– сказала Крамп-Карренбауер.

Міністерка додала, що німці загалом вітають американські війська після Другої світової війни. Тому рішення, навіть якщо воно ще не підтверджене, шокувало політиків у Берліні.

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