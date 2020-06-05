Володимир Зеленський 5 червня провів телефонну розмову з Ангелою Меркель. Під час розмови канцлерка Німеччини підтримала переформатування Тристоронньої контактної групи.

Про що говорили Зеленський та Меркель

Під час бесіди лідери держав обговорили питання відновлення миру на Донбасі та підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня. Про це повідомили на сайті президента України.

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Політики наголосили, що українська та німецька сторони мають взаєморозуміння у ключових підходах до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх Нормандському формату,

– зазначив Зеленський.

Очільник України та канцлерка Німеччини зробили окремий акцент на необхідності послідовного та неухильного виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту лідерів Нормандського формату.

Пріоритети діяльності на Донбасі

Гарантування доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території для верифікації утримуваних осіб.

Доступ СММ ОБСЄ для проведення моніторингу.

Визначитися з новими ділянками розведення.

Ефективна імплементація домовленостей, досягнутих у Парижі, має відкрити шлях до проведення наступного саміту в Берліні.

Зі свого боку Україна готова максимально координувати зусилля з партнерами у питаннях мирного врегулювання на Донбасі. Водночас Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною.

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Зеленський також розповів про поточну безпекову ситуацію на Донбасі, наголосивши на проблемах, які потребують посиленої уваги з боку наших міжнародних партнерів. Обговорили низку питань українсько-німецького двостороннього порядку денного, зокрема співпрацю країн у сфері протидії пандемії COVID-19 та фінансово-економічних відносин.

Президент України подякував за чітку та послідовну позицію ФРН щодо неможливості зміни формату G7 до повного відновлення територіальної цілісності України.

Що відомо про повернення Росії до складу G7