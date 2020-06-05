Владимир Зеленский 5 июня провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Во время разговора канцлер Германии поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы.

О чем говорили Зеленский и Меркель

Во время беседы лидеры государств обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня. Об этом сообщили на сайте президента Украины.

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Политики отметили, что в украинской и немецкой сторон есть взаимопонимание в ключевых подходах к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандскому формату,

– отметил Зеленский.

Глава Украины и канцлер Германии сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров Нормандского формата.

Приоритеты деятельности на Донбассе

Обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к оккупированным территориям для верификации удерживаемых лиц.

Доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга.

Определиться с новыми участками разведения.

Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине.

Со своей стороны Украина готова максимально координировать усилия с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе. В то же время Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.

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Зеленский также рассказал о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны наших международных партнеров. Обсудили ряд вопросов украинско-немецкой двусторонней повестки дня, в частности сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.

Президент Украины поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.

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