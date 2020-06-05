Зеленский поговорил с Меркель об агрессии на Донбассе: главные тезисы
Владимир Зеленский 5 июня провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Во время разговора канцлер Германии поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы.
О чем говорили Зеленский и Меркель
Во время беседы лидеры государств обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня. Об этом сообщили на сайте президента Украины.
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Политики отметили, что в украинской и немецкой сторон есть взаимопонимание в ключевых подходах к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандскому формату,
– отметил Зеленский.
Глава Украины и канцлер Германии сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров Нормандского формата.
Приоритеты деятельности на Донбассе
- Обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к оккупированным территориям для верификации удерживаемых лиц.
- Доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга.
- Определиться с новыми участками разведения.
- Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине.
Со своей стороны Украина готова максимально координировать усилия с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе. В то же время Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.
Более Новый формат ТКГ: сдвинут ли Минские переговоры о мире с мертвой точки
Зеленский также рассказал о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны наших международных партнеров. Обсудили ряд вопросов украинско-немецкой двусторонней повестки дня, в частности сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.
Президент Украины поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Что известно о возвращении России в состав G7
- "Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году.
- На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
- Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и по 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").
- Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.
- Недавно президент США перенес встречу лидеров стран "Большой семерки" с июня на сентябрь. Более того, он объявил, что хочет пригласить еще четырех лидеров государств, среди которых Россия. Такое решение раскритиковали лидеры нескольких стран, включая Германию.