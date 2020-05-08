Новый формат ТКГ: сдвинут ли Минские переговоры о мире с мертвой точки

Украина расширила свою делегацию в Минске. Теперь в переговорах примут участие и заместители министров, и народные депутаты. Также речь идет о привлечении представителей переселенцев. В Офисе Президента ответили, что на аналогичное расширение ждут и от России. Это все ради того, чтобы переговоры наконец вышли из тупика.

Удастся ли Украине в связи со сменой формата реформировать Минские переговоры – читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Туда могут попасть одиозные люди, и это не решит проблему, – Огрызко о переселенцах в ТКГ

Во время новых Минских переговоров украинская делегация будет в обновленном составе. Возглавит ее, как и раньше, второй президент Леонид Кучма. Его заместителем будет вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

В состав также вошли двое представителей правительства и двое народных депутатов от "Слуги народа".



Кто вошел в обновленную ТКГ / Скриншот из видео

В офисе президента обещают к переговорам приобщить и переселенцев из Донбасса. Впрочем пока не известно, как будут выбирать делегатов. Однако главный критерий уже озвучили.

Это граждане Украины. Это очень важно, потому что очень много людей, проживающих на территории "Л/ДНР", получили российские паспорта. Мы будем привлекать перемещенных лиц, которые сегодня вынужденно не проживают на оккупированных территориях, но имеют там прописки и были вынуждены уехать – но это граждане Украины, жители Донбасса,

– отметил Андрей Ермак.

Ни для кого не секрет, что главная цель – проведение местных выборов в ОРДЛО вместе со всей Украиной, 25 октября. Но главное условие – восстановление украинского контроля над общей границей с Россией. Это более 400 километров в Донецкой и Луганской областях.

По мнению экспертов, делегацию перезагружают, чтобы именно об этом и договориться. "Это попытка Киева завладеть ситуацией, контролировать ситуацию. Мы можем привлекать переселенцев, но будет ли Россия дальше вести переговоры, когда там не будет, условно, представителей тамошней власти. Я думаю что нет", – пояснил политолог Тарас Семенюк.

Расширить Трехстороннюю контактную группу решили после неудачной попытки создать там консультативный совет. Тогда к переговорам планировали привлечь представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Такое решение раскритиковали, как в Украине, так и за рубежом. Поэтому в Офисе Президента нашли альтернативу.

Что известно о Консультативном совете?

На заседании ТКГ 11 марта было договорено о создании нового органа, основной задачей которого должно быть осуществление диалога, консультаций и выработки предложений относительно проектов политических и правовых решений по урегулированию конфликта на Донбассе. Все это должно происходить в рамках комплекса мер, в частности относительно проведения выборов на оккупированном Донбассе.



Кроме того, согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяют: Украина, оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Германия, Франция, ОБСЕ.

Соответствующего расширение состава делегации ждут и от России. Впрочем, эксперты отметили, что вопросом остается, пойдет ли на это Москва.

Путину не нужен этот Донбасс, ему нужна Украина, как своя колония, на этом точка. Мы можем инициировать очень много интересных вещей, которые будут красиво презентоваться и подаваться, но они будут абсолютно безрезультатными. Потому что только воли одной стороны – мало,

– рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Россия четко говорит, что "мы готовы быть посредниками, если вы садитесь за один стол переговоров с боевиками". Они их называют не боевиками, а, условно, представителями этой власти", – прокомментировал политолог Тарас Семенюк.

По его словам, Россия и дальше будет отстаивать эту позицию.

Привлечение переселенцев в Трехсторонней контактной группы позволит Киеву заявить о выполнении требования относительно консультаций с представителями ОРДЛО, не сделав никаких уступок, на которых настаивала Россия. Однако пока неизвестно, будет ли Москва настаивать на "дополнении" такого формата.

Что известно о ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.