Новий формат ТКГ: чи зрушать Мінські переговори про мир з мертвої точки

Україна розширила свою делегацію у Мінську. Тепер в перемовинах братимуть участь і заступники міністрів, і народні депутати. Також йдеться про залучення і представників переселенців. В Офісі Президента відповіли, що на аналогічне розширення чекають і від Росії. Це все заради того, аби перемовини нарешті вийшли з глухого кута.

Чи вдасться Україні через зміну формату реформувати Мінські переговори – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Під час нових Мінських перемовин українська делегація буде в оновленому складі. Очолюватиме її, як і раніше, другий президент Леонід Кучма. Його заступником буде віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

До складу також увійшли двоє представників уряду і двоє народних депутатів від "Слуги народу".



Хто увійшов до оновленої ТКГ / Скриншот з відео

В Офісі президента обіцяють до перемовин долучити і переселенців з Донбасу. Втім поки не відомо, як обиратимуть делегатів. Проте головний критерій вже озвучили.

Це громадяни України. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей, які проживають на території "Л/ДНР", отримали російські паспорти. Ми будемо залучати переміщених осіб, які вимушено сьогодні проживають не на окупованих територіях, але мають там прописки і були змушені поїхати – але це громадяни України, жителі Донбасу,

– відзначив Андрій Єрмак.

Ні для кого не секрет, що головна мета – проведення місцевих виборів в ОРДЛО разом зі всією Україною, 25 жовтня. Але головна умова – відновлення українського контролю над спільним з Росією кордоном. Це понад 400 кілометрів у Донецькій та Луганській областях.

На думку експертів, делегацію перезавантажують, аби саме про це й домовитися. "Це є спроба Києва заволодіти ситуацією, контролювати ситуацію. Ми можемо залучати переселенців, але чи буде Росія далі вести переговори, коли там не буде, умовно, представників тамтешньої влади. Я думаю що ні", – пояснив політолог Тарас Семенюк.

Розширити Тристоронню контактну групу вирішили після невдалої спроби створити там консультативну раду. Тоді до перемовин планували залучити представників з так званих "ДНР" і "ЛНР". Таке рішення розкритикували, як в Україні, так і за кордоном. Тож в Офісі Президента знайшли альтернативу.

Що відомо про Консультативну раду?

На засіданні ТКГ 11 березня було домовлено про створення нового органу, основним завданням якого має бути здійснення діалогу, консультацій і вироблення пропозицій щодо проєктів політичних і правових рішень зі врегулювання конфлікту на Донбасі. Усе це мало відбуватися у межах комплексу заходів, зокрема щодо проведення виборів на окупованому Донбасі.



Крім того, згідно з документом, критерії і порядок призначення членів ради самостійно визначають: Україна, окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей України, Російська Федерація, Німеччина, Франція, ОБСЄ.

На відповідне розширення складу делегації чекають і від Росії. Втім експерти відзначили, що питанням залишається, чи піде на це Москва.

Путіну не потрібен цей Донбас, йому потрібна Україна, як своя колонія, на цьому крапка. Ми можемо ініціювати дуже багато цікавих речей, які будуть гарно презентуватися і подаватися, але вони будуть абсолютно безрезультатними. Тому що лише волі однієї сторони – мало,

– розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Росія чітко говорить, що "ми готові бути посередниками, якщо ви сідаєте за один стіл переговорів з бойовиками". Вони їх називають не бойовиками, а, умовно, представниками цієї влади", – прокоментував політолог Тарас Семенюк.

За його словами, Росія й далі буде відстоювати цю позицію.

Залучення переселенців до Тристоронньої контактної групи дозволить Києву заявити про виконання вимоги щодо консультацій з представниками ОРДЛО, не зробивши жодних поступок, на яких наполягала Росія. Однак наразі невідомо, чи буде Москва наполягати на "доповненні" такого формату.

Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.