Туди можуть потрапити одіозні люди, і це не розв'яже проблему, – Огризко про переселенців у ТКГ
Участь переселенців у засіданні Тристоронньої контактної групи не вирішить проблему війни на Донбасі, до того ж до групи "переселенців" мождуть увійти одіозні особистості.
Варто поставити запитання, що Україна очікує від переселенців та представників "громадськості" з того боку. Про це наголосив в коментарі 24 каналу міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко.
Деталі Переселенці з Донбасу візьмуть участь вже у наступному засіданні ТКГ, – Єрмак
На його думку, їхній правовий статус і статус їхніх пропозицій – цілком ніякий.
Це не ті джерела рішень, на які можна звертати реальну увагу. Будуть якісь гуманітарні пропозиції, ідеї збільшення кількості переходів, ремонт чергового мосту. Але це хіба розв'язує проблему по суті? Це гуманітарна сфера – це дуже важливо. Будуть пропозиції про обмін – так, це дуже важливо. Але це не є принциповим розв'язанням питання. Я не бачу доданої вартості, якщо говорити про врегулювання проблеми в цілому. Конкретні маленькі моменти – так, по суті – ні,
– наголосив Огризко.
Він додав, що односторонніми "красивими ініціативами" нічого зробити не можна, адже немає особливих підстав сподіватися на швидку зміну позиції з боку РФ.
"Зміна позиції можлива. Але треба просто посилювати санкції до такої міри, щоб вони дуже боляче впливали на політику Путіна. От тоді ситуація може змінитися", – підсумував ексміністр.
Що відомо про участь переселенців в ТКГ
- Голова ОП Андрій Єрмак раніше запропонував залучити до роботи ТКГ по врегулюванні ситуації на Донбасі представників ОРДЛО і переселенців.
- Вже на наступному засіданні ТКГ будуть присутні переселенці з Донбасу. Загалом переселенців запрошуватимуть на усі наступні засідання.
- Єрмак пояснив, що мовиться саме про громадян України, які зараз вимушено проживають не на Донбасі, але мають прописку в ОРДЛО.
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