Туда могут попасть одиозные люди, и это не решит проблемы, – Огрызко о переселенцах в ТКГ
Участие переселенцев в заседании Трехсторонней контактной группы не решит проблему войны на Донбассе, к тому же в группу "переселенцев" могут войти одиозные личности.
Стоит поставить вопрос, что Украина ожидает от переселенцев и представителей "общественности" с той стороны. Об этом заявил в комментарии 24 каналу министр иностранных дел Украины 2007–2009 годов Владимир Огрызко.
Детали Переселенцы из Донбасса примут участие уже в следующем заседании ТКГ, – Ермак
По его мнению, их правовой статус и статус их предложений – совершенно никакой.
Это не те источники решений, на которые можно обращать внимание реально. Будут какие-то гуманитарные предложения, идеи увеличения количества переходов, ремонт очередного моста. Но это разве решает проблему по существу? Это гуманитарная сфера – это очень важно. Будут предложения об обмене – да, это очень важно. Но это не является принципиальным решением вопроса. Я не вижу добавленной стоимости, если говорить об урегулировании проблемы в целом. Конкретные маленькие моменты – да, по сути – нет,
– подчеркнул Огрызко.
Он добавил, что односторонними "красивыми инициативами" ничего сделать нельзя, ведь нет особых оснований надеяться на быструю смену позиции со стороны РФ.
"Изменение позиции возможно. Но надо просто усиливать санкции до такой степени, чтобы они очень больно влияли на политику Путина. Вот тогда ситуация может измениться", – подытожил экс-министр.
Что известно об участии переселенцев в ТКГ
- Председатель ОП Андрей Ермак ранее предложил привлечь к работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе представителей ОРДЛО и переселенцев.
- Уже на следующем заседании ТКГ будут присутствовать переселенцы с Донбасса. В целом переселенцев будут приглашать на все следующие заседания.
- Ермак пояснил, что говорится именно о гражданах Украины, которые сейчас вынужденно не проживают на Донбассе, но имеют прописку в ОРДЛО.
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