Генсек НАТО привітав Україну з статусом партнера з розширеними можливостями. Єнс Столтенберг переконаний, що це ще більше наблизило Київ до альянсу.

Єнс Столтенберг привітав Україну з новим статусом та назвав переваги в партнерстві з розширеними можливостями, повідомляє 24 канал.

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Я б хотів привітати Україну з визнанням її Північноатлантичною радою, усіма союзниками НАТО партнером з розширеними можливостями,

– заявив генеральний секретар НАТО.

За його словами, це важливий крок у партнерстві НАТО та України. Він свідчить про визнання вкладу української сторони у місію та операції альянсу.

Столтенберг назвав переваги України від нового статусу:

країна виграє від посиленого доступу до програм взаємосумісності;

українці підвищать доступ до натовських навчань;

зможуть більше обмінюватися інформацією, зокрема висновками щодо різних питань.

Генсек наголосив, що Україна стала ближчою до альянсу, доповнивши список партнерів розширених можливостей.

Пресконференція генерального секретаря НАТО: дивіться відео

Що відомо про розширений статус партнера НАТО