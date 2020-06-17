Столтенберг: Україна наблизилася до НАТО, ставши партнером із розширеними можливостями
Генсек НАТО привітав Україну з статусом партнера з розширеними можливостями. Єнс Столтенберг переконаний, що це ще більше наблизило Київ до альянсу.
Єнс Столтенберг привітав Україну з новим статусом та назвав переваги в партнерстві з розширеними можливостями, повідомляє 24 канал.
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Я б хотів привітати Україну з визнанням її Північноатлантичною радою, усіма союзниками НАТО партнером з розширеними можливостями,
– заявив генеральний секретар НАТО.
За його словами, це важливий крок у партнерстві НАТО та України. Він свідчить про визнання вкладу української сторони у місію та операції альянсу.
Столтенберг назвав переваги України від нового статусу:
- країна виграє від посиленого доступу до програм взаємосумісності;
- українці підвищать доступ до натовських навчань;
- зможуть більше обмінюватися інформацією, зокрема висновками щодо різних питань.
Генсек наголосив, що Україна стала ближчою до альянсу, доповнивши список партнерів розширених можливостей.
Пресконференція генерального секретаря НАТО: дивіться відео
Що відомо про розширений статус партнера НАТО
- НАТО ще у 2014 році запустило так звану програму розширених можливостей.
- Її мета – посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць з силами НАТО.
- Донедавна статус партнера мали лише 5 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.
- 12 червня стало відомо, що до них долучилася й Україна. Наступний крок – повноцінне членство в альянсі.