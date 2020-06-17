Сполучені Штати мають намір збільшити військову присутність в Європі. А остаточне рішення щодо скорочення військ в Німеччині американська сторона наразі не прийняла.

Міністр оборони США Марк Еспер підтвердив прихильність США до безпеки Європи, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише 24 канал.

Читайте також Україна отримала статус партнера НАТО: що це означає

За його словами, наразі остаточне рішення щодо того, коли і як буде виконуватися скорочення військ, Сполучені Штати не прийняли.

Присутність США в Європі не обмежується присутністю в Німеччині. При цьому поки що Штати не прийняли остаточне рішення про виведення військ звідти,

– зазначив Столтенберг.

Та додав, що Сполучені Штати не скорочують свою присутність в європейських країнах, а навпаки – нарощують.

Пресконференція генерального секретаря НАТО: дивіться відео

Що відомо ймовірне про скорочення військ США у Німеччині