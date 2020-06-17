США наращивают военное присутствие в Европе, – НАТО
Соединенные Штаты намерены увеличить военное присутствие в Европе. А окончательное решение о сокращении войск в Германии американская сторона пока не приняла.
Министр обороны США Марк Эспер подтвердил приверженность США к безопасности Европы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет 24 канал.
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По его словам, пока окончательное решение относительно того, когда и как будет выполняться сокращение войск, Соединенные Штаты не приняли.
Присутствие США в Европе не ограничивается присутствием в Германии. При этом пока что Штаты не приняли окончательное решение о выводе войск оттуда,
– отметил Столтенберг.
И добавил, что Соединенные Штаты не сокращают свое присутствие в европейских странах, а наоборот – наращивают.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО: смотрите видео
Что известно вероятно о сокращении войск США в Германии
- В начале июня появилась информация, что Дональд Трамп дал распоряжение вывести из Германии 9 500 военных. Это почти треть общего американского контингента.
- Тогда же Польша выразила надежду, что часть войск передислоцируют к ней.
- В Германии заявили, что пока не получали подтверждения о выводе американских военных из страны.