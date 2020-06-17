Соединенные Штаты намерены увеличить военное присутствие в Европе. А окончательное решение о сокращении войск в Германии американская сторона пока не приняла.

Министр обороны США Марк Эспер подтвердил приверженность США к безопасности Европы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет 24 канал.

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По его словам, пока окончательное решение относительно того, когда и как будет выполняться сокращение войск, Соединенные Штаты не приняли.

Присутствие США в Европе не ограничивается присутствием в Германии. При этом пока что Штаты не приняли окончательное решение о выводе войск оттуда,

– отметил Столтенберг.

И добавил, что Соединенные Штаты не сокращают свое присутствие в европейских странах, а наоборот – наращивают.

Пресс-конференция генерального секретаря НАТО: смотрите видео

Что известно вероятно о сокращении войск США в Германии