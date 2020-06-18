Генсек НАТО поздравил Украину со статусом партнера с расширенными возможностями. Йенс Столтенберг убежден, что это еще больше приблизило Киев к альянсу.

Йенс Столтенберг поздравил Украину с новым статусом и назвал преимущества в партнерстве с расширенными возможностями, сообщает 24 канал.

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Я бы хотел поздравить Украину с признанием ее Североатлантическим советом, всеми союзниками НАТО партнером с расширенными возможностями,

– заявил генеральный секретарь НАТО.

По его словам, это важный шаг в партнерстве НАТО и Украины. Он свидетельствует о признании вклада украинской стороны в миссию и операции альянса.

Столтенберг назвал преимущества Украины от нового статуса:

страна выигрывает от усиленного доступа к программам совместимости;

украинцы повысят доступ к натовским учениям;

смогут больше обмениваться информацией, в частности выводами по различным вопросам.

Генсек подчеркнул, что Украина стала ближе к альянсу, дополнив список партнеров с расширенными возможностями.

Пресс-конференция генерального секретаря НАТО: смотрите видео

Что известно о расширенном статусе партнера НАТО