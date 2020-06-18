Столтенберг: Украина приблизилась к НАТО, став партнером с расширенными возможностями
Генсек НАТО поздравил Украину со статусом партнера с расширенными возможностями. Йенс Столтенберг убежден, что это еще больше приблизило Киев к альянсу.
Йенс Столтенберг поздравил Украину с новым статусом и назвал преимущества в партнерстве с расширенными возможностями, сообщает 24 канал.
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Я бы хотел поздравить Украину с признанием ее Североатлантическим советом, всеми союзниками НАТО партнером с расширенными возможностями,
– заявил генеральный секретарь НАТО.
По его словам, это важный шаг в партнерстве НАТО и Украины. Он свидетельствует о признании вклада украинской стороны в миссию и операции альянса.
Столтенберг назвал преимущества Украины от нового статуса:
- страна выигрывает от усиленного доступа к программам совместимости;
- украинцы повысят доступ к натовским учениям;
- смогут больше обмениваться информацией, в частности выводами по различным вопросам.
Генсек подчеркнул, что Украина стала ближе к альянсу, дополнив список партнеров с расширенными возможностями.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО: смотрите видео
Что известно о расширенном статусе партнера НАТО
- НАТО еще в 2014 году запустило так называемую программу расширенных возможностей.
- Ее цель – усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО.
- До недавнего времени статус партнера имели только 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
- 12 июня стало известно, что к ним присоединилась и Украина. Следующий шаг – полноценное членство в альянсе.