Пока еще рано говорить о размещении военных баз НАТО на территории Украины. Это станет возможным лишь после того, как наша страна получит статус полноценного члена НАТО.

О размещении баз НАТО в Украине

Об этом говорить еще рано. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Интерфакс-Украина.

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Он подчеркнул, что недавно Украина присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО. Это является очередным шагом укрепления сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

На самом деле, пока это только теория. Пока об этом говорить рано. Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно,

– ответил Боднар на вопрос о размещении баз НАТО в Украине.

Боднар напомнил, что Украина сделала запрос о предоставлении ей плана действий по членству в НАТО на Бухарестском саммите, тогда Альянс четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО, но решение – за НАТО.

Украина получила статус партнера НАТО: что это означает

НАТО еще в 2014 году запустил так называемую программу расширенных возможностей. Ее цель заключается в том, чтобы усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО.

Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, более тесное сотрудничество во времена кризисов.

До недавнего времени статус партнера имели только 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь к ним присоединилась и Украина.

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О выводе американских войск из Германии

Боднар назвал решение США о перемещении части американского вооруженного контингента из Германии в Польшу серьезным и положительным для Украины сигналом.

Это серьезный сигнал, на который Россия уже нервно отреагировала, но для нас это положительный сигнал, поскольку усиление военных возможностей НАТО – это положительно влияет на безопасность Украины. Конечно, мы не можем говорить сейчас о размещении таких же военных подразделений на территории Украины,

– подчеркнул он.

Наконец заместитель министра иностранных дел добавил, что Украина может рассчитывать на получение Плана действий по членству в НАТО, ведь наша страна имеет военную способность и поддержку населения.

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Что известно о выводе войск США из Германии

Еще в начале июня Дональд Трамп дал распоряжение вывести из Германии 9 500 военных. Это почти треть общего американского контингента.

Правда, Берлин якобы не получил подтверждения этого из Вашингтона.

В то же время Польша надеется, что часть войск передислоцируют к ней.

Военные из США в Германии были частью сил сдерживания СССР в годы холодной войны, а теперь делают аналогичную работу в отношении России.

Сейчас большинство американских военных в Германии ориентированы не на защиту территории, а выполняют задачи в рамках НАТО и военных операций США во всем мире.

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