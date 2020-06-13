Накануне Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Это позволит нашей стране консультироваться по вопросам безопасности со странами-членами НАТО, расширит доступ к учениям и обмену информацией, а также будет способствовать более тесному сотрудничеству во времена кризисов. Как Украина получила статус партнера Альянса – рассказал Дмитрий Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, коли українські дипломати лише починали цей процес, мало хто вірив в його успіх. Про це він написав у фейсбуці.

Що було раніше Україна отримала статус партнера НАТО: що це означає

Кулеба зізнався, що після того, як указом президента йому була поставлена задача отримати цей статус, дипломату навіть висловлювали співчуття. Адже здобути статус було майже неможливо через те, що рішення НАТО треба було ухвалювати консенсусом.

Консенсусу не було і близько. Від слова взагалі. При цьому Україна відповідала критеріям членства у цій програмі, але стратегічні політичні міркування регіонального характеру цілої низки членів НАТО утримували їх від надання нам заслуженого статусу,

– наголосив Кулеба.

Зверніть увагу! Угорщина тривалий час блокувала вступ України до НАТО. Причиною цьому був закон про освіту. Згідно з ним, усі угорськомовні школи зобов'язані перейти на нову модель навчання. Після набуття чинності освітнього закону українським угорцям ніхто не забороняє навчатися рідною мовою.



Закон визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Проте поряд з державною мовою можуть викладатися і мови нацменшин.

Міністр закордонних справ України додав, що завдяки наполегливій та тривалій праці дипломатів, військових, депутатів, розвідників результат є. Кулеба також додав, що рішення ухвалювалося за процедурою умовчання, тобто до останньої хвилини існував ризик, що процедура буде порушена.

Головне досягнення таке: Україна разом з друзями показала, що здатна перетворювати "ні" на "так" і забезпечувати у НАТО консенсус з найскладніших питань. Робити неможливе можливим – драйвове гасло наших взаємин з НАТО і ЄС,

– підсумував дипломат.

Насамкінець він подякував усім, хто зробив цей результат можливим.

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