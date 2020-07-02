По состоянию на 2 июля Россия создала возле украинской границы три мощные военные группы. Они способны без дополнительной мобилизации внезапно провести наступательные действия на территорию Украины.

Информацию о российских стратегических группах обнародовал начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк. Об этом он заявил во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

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Что известно о войсках РФ возле границы с Украиной

По данным украинской разведки, вдоль госграницы Украины развернуто 28 батальонно-тактических групп России.

Сейчас завершается формирование трех новых групп – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020 – 2021 года планируют обрести полную оперативную готовность.

В наземном компоненте на Западном стратегическом направлении создана 20-общевойсковая армия, на вооружении у которой есть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

создана 20-общевойсковая армия, на вооружении у которой есть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". На Юго-Западном стратегическом направлении создана 8 общевойсковая ударная армия, в которой предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК "Искандер".

С чем Россия может напасть на Украину

около 87 тысячами военнослужащих,

1100 танками,

2600 боевыми бронированными машинами,

1100 артиллерийскими системами,

360 ракетными системами залпового огня,

18 оперативно-тактическими ракетными комплексами.

В воздушном компоненте продолжается перевооружение на современные и модернизированные образцы авиационной техники (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25см3, МиГ-31к с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и вертолеты различных модификаций).

Всего на базовых аэродромах возле украинской границы базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов.

Российские военные группы вокруг границ Украины / Инфографика ОБСЕ

Когда возможно новое наступление РФ на Украину

В сентябре Россия проведет стратегические учения "Кавказ – 2020" возле украинских границ. В разведке не исключают того, что во время учений Россия может прибегнуть к провокациям. Но есть и вариант, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины.

Учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ возле границы с Украиной.

О возможном нападении со стороны России на Украину в сентябре 2020 года предупреждает и экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. И первой целью может стать плотина на севере Херсонской области. Она нужна России, чтобы пустить воду из Северо-Крымского канала в оккупированный Крым. Ведь вода из этого канала обеспечивала 85% потребностей питьевой воды полуострова. Но после его аннексии Украина остановила водоснабжение.

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