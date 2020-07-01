Украина готова отбить активное наступление России на Донбассе из-за ряда причин, одна из которых – это хорошо построенный защиту.

Вторая причина – гарантии от НАТО. Об этом в комментарии 24 каналу отметил военный эксперт Олег Жданов.

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► Оборона

По его словам, Украина может отбить атаку, особенно в той части, которая расположена в зоне ООС.

"Напомню, что у нас там 3 линии обороны. Прорывать такую оборону – надо иметь минимум пятикратное преимущество в живой силе и технике со стороны противника", – подчеркнул Жданов.

► Сотрудничество с НАТО

Военный эксперт добавил: не стоит забывать, что НАТО тоже гарантирует нам некоторую безопасность.

"Некоторые генералы, не официально, но говорят, что Россия предупреждена не применять авиацию, ракетные войска на западном направлении – т. е. против нас", – рассказал Жданов.

Он подчеркнул, что, начиная с 2014 года, мы должны быть готовыми в любой момент начать отпор агрессии со стороны РФ – крупномасштабная она на уровне диверсионно-разведывательных групп.

"Мы должны быть готовыми днем и ночью. У нас теперь такая особенность повседневной жизни", – подытожил Жданов.

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