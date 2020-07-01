Україна готова відбити активний наступ Росії на Донбасі через низку причин, одна з яких – це добре побудований захист.

Друга причина – гарантії від НАТО. Про це в коментарі 24 каналу зазначив військовий експерт Олег Жданов.

До теми Ми можемо їх перемолотити: експерт про ймовірність нападу Росії з Криму

► Оборона

За його словами, Україна може відбити атаку, особливо в тій частині, яка розташована в зоні ООС.

"Нагадаю, що в нас там 3 лінії оборони. Проривати таку оборону – треба мати мінімум п'ятикратну перевагу у живій силі і техніці з боку противника", – наголосив Жданов.

► Співпраця з НАТО

Військовий експерт додав: не варто забувати, що НАТО теж гарантує нам деяку безпеку.

"Певні генерали, не офіційно, але кажуть, що Росія попереджена не застосовувати авіацію, ракетні війська на західному напрямку – тобто проти нас", – розповів Жданов.

Він наголосив, що, починаючи з 2014 року, ми повинні бути готовими в будь-яку мить почати відсіч агресії з боку РФ – великомасштабна вона чи на рівні диверсійно-розвідувальних груп.

"Ми повинні бути готовими вдень і вночі. У нас тепер така особливість повсякденного життя", – підсумував Жданов.

Дивіться відео інтерв'ю з військовим експертом Олегом