Станом на 2 липня Росія створила поблизу українського кордону три потужні військові групи. Вони здатні без додаткової мобілізації раптово провести наступальні дії на територію України.

Інформацію про російські стратегічні групи оприлюднив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк. Про це він заявив під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

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Що відомо про війська РФ поблизу кордону з Україною

За даними української розвідки, вздовж держкордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп Росії.

Наразі завершується формування трьох нових груп – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020 – 2021 року планують набути повної оперативної готовності.

У наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку створена 20-та загальновійськова армія, на озброєнні у якої є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

створена 20-та загальновійськова армія, на озброєнні у якої є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8 загальновійськова ударна армія, в якій передбачено створення ракетних бригад ОТРК "Іскандер".

З чим Росія може напасти на Україну

близько 87 тисячами військовослужбовців,

1100 танками,

2600 бойовими броньованими машинами,

1100 артилерійськими системами,

360 ракетними системами залпового вогню,

18 оперативно-тактичними ракетними комплексами.

У повітряному компоненті продовжується переозброєння на сучасні та модернізовані зразки авіаційної техніки (літаки Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МіГ-31К з гіперзвуковим комплексом "Кинжал" та вертольоти різних модифікацій).

Загалом на базових аеродромах поблизу українського кордону базується близько 330 бойових літаків та 230 вертольотів.



Російські військові групи навколо кордонів України / Інфографіка ОБСЄ

Коли можливий новий наступ РФ на Україну

У вересні Росія проведе стратегічні навчання "Кавказ – 2020" поблизу українських кордонів. У розвідці не відкидають можливість того, що під час навчань Росія може вдатися до провокацій. Але є й варіант, коли відбудуться і широкомасштабні військові дії проти України.

Навчання відбудуться на багатьох полігонах, у тому числі в окупованому Криму й у Південному військовому окрузі ЗС РФ поблизу кордону з Україною.

Про ймовірний напад зі сторони Росії на Україну у вересні 2020 року попереджає і екскомандувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. І першою ціллю може стати гребля на півночі Херсонської області. Вона потрібна Росії, аби пустити воду в Північно-Кримського каналу до окупованого Криму. Адже вода з цього каналу забезпечувала 85% потреб питної води півострова. Але після його анексії Україна зупинила водопостачання.

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