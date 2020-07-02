В России завершилось голосование за изменения в Конституцию. Поправки, предложенные властью, поддержали почти 80% граждан. Это значит, что президентские сроки Владимира Путина "обнулятся" и он сможет снова участвовать в выборах.

Российский журналист Игорь Яковенко убежден, что Путин не покинет власть добровольно – этого варианта вообще не существует. Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала.

Обратите внимание В России больше никогда не будет выборов, – журналист из РФ об "обнулении" Путина

Он отметил: дело в том, что после 2014 года было очевидно – уход от власти для российского президента означает, в частности, перемещение в тюрьму.

Ведь количество преступлений, которые он совершил, превышает все разумные пределы. Поэтому из власти Путин может пойти или в тюрьму, или в могилу. Очевидно, ни один из этих вариантов его не устраивает,

– подчеркнул Яковенко.

Журналист также прокомментировал поправки в конституцию, которые выносились на голосование в РФ. По его мнению, подавляющее большинство из них – бессмысленны, они просто размывают правовое поле и вызывают возмущение.

Справка. В ЦИК России обработали 100% протоколов. 77,92% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки. В целом явка составила почти 65%. Окончательные результаты голосования должны обнародовать до 9 июля включительно.

"Самые одиозные поправки, которые что-то действительно меняют – это выход за пределы международного права и, что главнее, "обнуление" для Путина. Ведь после того, как в России установилась пожизненная диктатура Путина, все остальное уже не имеет значения. Именно вокруг этого концентрируются протесты" , – отметил он.

"Обнуление" сроков Путина: что известно? В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование за поправки в конституцию РФ. Одна из них касается так называемого обнуления президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться в президенты еще дважды и теоретически оставаться у власти до 2036 года. В ЦИК обработали 100% протоколов: 77,92% граждан проголосовали за, а 21,27% – против. Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.

О протестах из-за голосования в РФ

Отметим: оппозиция уже заявила, что голосование – фейковое, а его результаты не являются действительными. В нескольких городах страны прошли акции протеста. В Москве такой митинг завершился мирно. А вот в Петербурге задержали с десяток протестующих.

Журналист отметил, что очень хорошо понимает мотивы митингующих. Люди, которые выходят на такие акции протеста, обязаны верить в то, что все это имеет смысл. И все же, такие меры не стоит переоценивать. Ведь сегодня у власти все еще серьезный иммунитет.

У власти есть 350 тысяч верных нацгвардейцев, еще где-то столько же верных силовиков. Есть также большая армия напуганных чиновников. Все это составляет ту легитимность, на которую опирается Путин. А вот легитимности среди граждан у него нет совсем,

– подчеркнул он.

"Поэтому говорить о том, что после этих протестов Кремль испугался или растерялся, нельзя. Но я понимаю и поддерживаю тех людей, которые в это верят и выходят. Эти люди много меняют: да, сейчас власть не испугалась, однако они строят будущее" , – считает Яковенко.

Яковенко о голосовании за поправки в конституцию РФ: смотрите видео