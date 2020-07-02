В Росії завершилося голосування за зміни до конституції. Поправки, запропоновані владою, підтримали майже 80% громадян. Це означає, що президентські терміни Володимира Путіна "обнуляться" й він зможе знову брати участь у виборах.

Російський журналіст Ігор Яковенко переконаний, що Путін не покине владу добровільно – цього варіанту взагалі не існує. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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Він наголосив: річ у тім, що після 2014 року було очевидно – відхід від влади для російського президента означає, зокрема, переміщення в тюрму.

Адже кількість злочинів, які він скоїв, перевищує всі розумні межі. Тож з влади Путін може піти або в тюрму, або в могилу. Очевидно, жоден з цих варіантів його не влаштовує,

– підкреслив Яковенко.

Журналіст також прокоментував поправки до конституції, які виносилися на голосування в РФ. На його думку, переважна більшість з них – безглузді, вони просто розмивають правове поле і викликають обурення.

Довідка. У ЦВК Росії опрацювали 100% протоколів. 77,92% громадян проголосували за запропоновані Володимиром Путіним поправки. Загалом явка склала майже 65%. Остаточні результати голосування мають оприлюднити до 9 липня включно.



"Найодіозніші поправки, які щось справді міняють – це вихід за межі міжнародного права та, що головніше, "обнулення" для Путіна. Адже після того, як в Росії встановилася пожиттєва диктатура Путіна, все решта вже немає значення. Саме навколо цього концентруються протести", – зауважив він.

"Обнулення" термінів Путіна: що відомо? В Росії з 25 червня по 1 липня тривало голосування за поправки до конституції РФ. Одна з них стосується так званого обнулення президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися в президенти ще двічі і теоретично залишатися при владі до 2036 року.



У ЦВК опрацювали 100% протоколів: 77,92% громадян проголосували за, а 21,27% – проти. Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.



Про протести через голосування в РФ

Зазначимо: опозиція вже заявила, що голосування – фейкове, а його результати не є дійсними. У кількох містах країни відбулися акції протесту. В Москві такий мітинг завершився мирно. А от у Петербурзі затримали з десяток протестувальників.

Журналіст зазначив, що дуже добре розуміє мотиви мітингувальників. Люди, які виходять на такі акції протесту, зобов'язані вірити у те, що все це має сенс. Та все ж, такі заходи не варто переоцінювати. Адже на сьогодні у влади все ще є серйозний імунітет.

У влади є 350 тисяч вірних нацгвардійців, ще десь стільки ж вірних силовиків. Є також велика армія наляканих чиновників. Все це складає ту легітимність, на яку спирається Путін. А от легітимності серед громадян у нього немає зовсім,

– підкреслив він.

"Тому говорити про те, що після цих протестів Кремль налякався чи розгубився, не можна. Але я розумію та підтримую тих людей, які в це вірять та виходять. Ці люди багато міняють: так, зараз влада не налякалася, проте вони будуть майбутнє", – вважає Яковенко.

Яковенко про голосування за поправки до конституції РФ: дивіться відео