Поправки до конституції РФ підтримали понад 70% виборців. Це, зокрема, означає, що президентські терміни Володимира Путіна "обнуляться". Тож він зможе й надалі залишитися при владі. Втім, опозиція вже заявила, що цей референдум є фейковим, а його результати – не дійсні.

Результати голосування справді не мають жодного відношення до реальності. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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За його словами, назвати те, що відбувалося протягом минулого тижня в Росії, референдумом – не можна. Це було голосуванням – до того ж, ніде не прописаним у законодавстві. Проте держслужби на це не звернули уваги.

В нас більше ніколи не буде виборів, це очевидно. Все, що буде надалі називатися виборами, відбуватиметься приблизно за таким же сценарієм: розтягнутим на кілька днів, без спостерігачів, коли можна проголосувати кілька разів,

– наголосив він.

Й підкреслив: надій на те, що вдасться змінити владу в ході виборів в росіян насправді не було ніколи. Проте цього разу вони зруйнувалися остаточно.

За словами журналіста, результати голосування були заздалегідь відомими. Питання полягало лише в деталях – тобто 76% чи 80%, наприклад. Проте, як видно, влада "пішла по максимуму".

Яковенко також пояснив, що нічого спільного з реальним волевиявленням чи настроями в Росії ці цифри не мають. Адже були незалежні екзитполи, які показували, що принаймні у Москві та Петербурзі голосів "проти" було би більше.

Довідка. У Москві за поправки проголосували 44,91%, проти – 54,89%. У Петербурзі за – 36,69%, а проти – 63,07%.



Журналіст також наголосив на тому, що "обнулення" президентських термінів Путіна було заховане серед 208 інших поправок. "Так от, Левада-центр провели опитування конкретно щодо цієї поправки. З'ясувалося, що її підтримують лише 24% виборців", – підсумував він.

Голосування за зміни до конституції РФ: основне

З 25 червня по 1 липня в Росії тривало голосування за поправки до конституції РФ.

Одна з них стосується "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну брати участь у виборах ще два рази і теоретично залишатися при владі до 2036 року.

У ЦВК опрацювали 100% протоколів: 77,92% громадян проголосували за, а 21,27% – проти.

Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.

Яковенко про голосування за поправки до конституції РФ: дивіться відео