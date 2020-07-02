В Росії більше ніколи не буде виборів, – журналіст з РФ про "обнулення" Путіна
Поправки до конституції РФ підтримали понад 70% виборців. Це, зокрема, означає, що президентські терміни Володимира Путіна "обнуляться". Тож він зможе й надалі залишитися при владі. Втім, опозиція вже заявила, що цей референдум є фейковим, а його результати – не дійсні.
Результати голосування справді не мають жодного відношення до реальності. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
Зверніть увагу Путін сяде в тюрму, влада в Росії зміниться, – Яковина про можливі наслідки скандалу в США
За його словами, назвати те, що відбувалося протягом минулого тижня в Росії, референдумом – не можна. Це було голосуванням – до того ж, ніде не прописаним у законодавстві. Проте держслужби на це не звернули уваги.
В нас більше ніколи не буде виборів, це очевидно. Все, що буде надалі називатися виборами, відбуватиметься приблизно за таким же сценарієм: розтягнутим на кілька днів, без спостерігачів, коли можна проголосувати кілька разів,
– наголосив він.
Й підкреслив: надій на те, що вдасться змінити владу в ході виборів в росіян насправді не було ніколи. Проте цього разу вони зруйнувалися остаточно.
За словами журналіста, результати голосування були заздалегідь відомими. Питання полягало лише в деталях – тобто 76% чи 80%, наприклад. Проте, як видно, влада "пішла по максимуму".
Яковенко також пояснив, що нічого спільного з реальним волевиявленням чи настроями в Росії ці цифри не мають. Адже були незалежні екзитполи, які показували, що принаймні у Москві та Петербурзі голосів "проти" було би більше.
Журналіст також наголосив на тому, що "обнулення" президентських термінів Путіна було заховане серед 208 інших поправок. "Так от, Левада-центр провели опитування конкретно щодо цієї поправки. З'ясувалося, що її підтримують лише 24% виборців", – підсумував він.
Голосування за зміни до конституції РФ: основне
- З 25 червня по 1 липня в Росії тривало голосування за поправки до конституції РФ.
- Одна з них стосується "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну брати участь у виборах ще два рази і теоретично залишатися при владі до 2036 року.
- У ЦВК опрацювали 100% протоколів: 77,92% громадян проголосували за, а 21,27% – проти.
- Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.
Яковенко про голосування за поправки до конституції РФ: дивіться відео