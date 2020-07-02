Поправки в Конституцию РФ поддержали более 70% избирателей. Это, в частности, означает, что президентские термины Владимира Путина "обнулятся". Поэтому он сможет и дальше остаться у власти. Впрочем, оппозиция уже заявила, что этот референдум является фейковым, а его результаты – не действительны.

Результаты голосования действительно не имеют никакого отношения к реальности. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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По его словам, назвать то, что происходило в течение прошлой недели в России, референдумом – нельзя. Это было голосованием – к тому же, нигде не прописанным в законодательстве. Однако госслужбы на это не обратили внимания.

У нас больше никогда не будет выборов, это очевидно. Все, что будет в дальнейшем называться выборами, будет происходить примерно по такому же сценарию: растянутом на несколько дней, без наблюдателей, когда можно проголосовать несколько раз,

– подчеркнул он.

И подчеркнул: надежд на то, что удастся сменить власть в ходе выборов у россиян на самом деле не было никогда. Однако на этот раз они разрушились окончательно.

По словам журналиста, результаты голосования были заранее известными. Вопрос заключался лишь в деталях – то есть 76% или 80%, например. Однако, как видно, власть "пошла по максимуму".

Яковенко также пояснил, что ничего общего с реальным волеизъявлением или настроениями в России эти цифры не имеют. Ведь были независимые экзитполы, которые показывали, что по крайней мере в Москве и Питере голосов "против" было бы больше.

Справка. В Москве за поправки проголосовали 44,91%, против – 54,89%. В Петербурге за – 36,69%, а против – 63,07%.

Журналист также отметил, что "обнуление" президентских сроков Путина было спрятано среди 208 других поправок. "Так вот, Левада – центр провели опрос конкретно по этой поправке. Выяснилось, что ее поддерживают лишь 24% избирателей", – подытожил он.

Голосование за изменения в конституцию РФ: главное

С 25 июня по 1 июля в России длилось голосование за поправки к конституции РФ.

Одна из них касается "обнуления" президентских сроков. Это позволит Путину участвовать в выборах еще два раза и теоретически оставаться у власти до 2036 года.

В ЦИК обработали 100% протоколов: 77,92% граждан проголосовали за, а 21,27% – против.

Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.

Яковенко о голосовании за поправки в Конституцию РФ: смотрите видео