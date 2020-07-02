По информации американских журналистов, Россия платила талибам за убийство военных США в Афганистане. Это расследование вызвало изрядное беспокойство в стране. Сейчас Конгресс настаивает на подробном докладе о ситуации от ЦРУ и других разведывательных структур. После этого могут прозвучать обвинения в сторону Трампа.

Вероятно, что после допроса руководителей разведки США последствия почувствует и президент РФ Владимир Путин. Такое мнение в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале высказал Иван Яковина.

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Он считает, что выиграть выборы президента США, которые состоятся уже в ноябре 2020 года, с ярлыком "предателя родины" Трампу будет крайне сложно.

Если демократы с ним покончат, когда в Белый дом придет новая администрация, прежде всего она вспомнит: "Кто же тот нехороший мальчик Вова, который платил террористам за убийство наших солдат?",

– убежден Яковина.

Автор видеоблога заверил, что в таком случае, как бы не оправдывался или что бы он не обещал Владимир Путин, ему обязательно пришьют официальный статус спонсора терроризма.

Журналист также предположил, после этого против путинского режима введут такие санкции, что российская экономика будет уничтожена за несколько месяцев. А все друзья российского президента либо убегут за границу, либо будут вынуждены запустить переворот.

"Поэтому если сейчас все пойдет по плану, то в 2021 году власть в России изменится, а Владимир Путин сядет в тюрьму", – подытожил он.

Скандал в США: основное

The New York Times, ссылаясь на разведку США, сообщили о том, что русские платили талибам в Афганистане за убийства американских военных.

Соответствующую информацию сразу же передали президенту США Дональду Трампу. Впрочем, его оппоненты предполагают, что тот мог и раньше знать об этом.

В 2019 году в Афганистане убили 20 американских военных. В феврале 2020 года США объявили о полном выводе войск из этого государства.

В то же время Трамп накануне пообещал исключить "Талибан" из списка террористических организаций и даже встретиться с лидерами движения.

Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 1 июля 2020: