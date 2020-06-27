Громкий скандал и санкции для Путина: Россия платила талибам за убийство военных США и Европы
Разведка США узнала о том, что Россия выдавала деньги террористам "Талибана" за убийство американских и других солдат коалиции в Афганистане. Средства лидерам боевиков передавали тайно.
Информацию обнародовало издание The New York Times со ссылкой на американскую разведку.
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Спонсирование Россией талибов для убийств военных стран Запада
- Спецоперацией занималось одно из подразделений российской военной разведки. Об этом признались захваченные боевики во время допросов.
- Всего в прошлом году в Афганистане были убиты 20 американцев, однако за кого именно из них заплатила Россия пока неизвестно.
Введут ли США новые санкции
О том, что Россия дает деньги талибам за убийство военных коалиции, американская разведка узнала еще несколько месяцев назад. Информацию сразу передали президенту США Дональду Трампу.
В течение последних месяцев в Белом доме обсуждают возможный ответ Москве. Сейчас рассматриваются разные варианты: от жалоб по дипломатическим каналам и требований прекратить враждебные действия до новых санкций. По информации источников, в Вашингтоне пока не одобрили ни один из шагов.
Реакция Кремля
В России традиционно заявили, что ничего не знают об этих обвинениях.
Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим,
– сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
В Национальном совете безопасности США, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ не стали комментировать эту информацию.
Что известно о войсках США и коалиции в Афганистане
- Военный контингент США находится в Афганистане с 2001 года. Американские военные вошли туда в ответ на теракт 11 сентября 2001 года. В течение этого времени погибло более двух тысяч военнослужащих США.
- С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. Также на территории Афганистана присутствуют силы НАТО, которые осуществляют невоенную миссию.
- С 2018 года, между США и "Талибаном" шли прямые переговоры о перемирии и прекращении насилия в Афганистане. В феврале 2020 года они завершились подписанием соглашения.
- Согласно ему, США и НАТО выведут все свои войска, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана, а правительство страны освобождает до 5 тысяч заключенных талибов в обмен на освобождение сотрудников сил безопасности. В то же время "Талибан" обязуется не использовать территорию Афганистана для нападений.
Что такое "Талибан"?Радикальное террористическое исламистское движение суннитского направления. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.
С ноября 1999 года против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Усаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".