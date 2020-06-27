Розвідка США дізналась про те, що Росія видавала гроші терористам "Талібану" за вбивство американських та інших вояків коаліції в Афганістані. Кошти лідерам бойовиків передавали таємно.

Інформацію оприлюднило видання The New York Times з посиланням на американську розвідку.

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Спонсорування Росією талібів для вбивств військових країн Заходу

Спецоперацією займався один із підрозділів російської військової розвідки. Про це зізнались захоплені бойовики під час допитів.

Загалом минулого року в Афганістані було вбито 20 американців, проте за кого саме з них заплатила Росія наразі невідомо.

Чи запровадять США нові санкції

До висновку про те, що Росія дає гроші талібам за вбивство військових коаліції американська розвідка дізналась ще кілька місяців тому. Інформацію одразу передали президенту США Дональду Трампу.

Протягом останніх місяців у Білому домі обговорюють можливу відповідь Москві. Наразі розглядаються різні варіанти: від скарг по дипломатичних каналах і вимоги припинити ворожі дії до нових санкцій. За інформацією джерел, у Вашингтоні поки не схвалили жоден із кроків.

Реакція Кремля

У Росії традиційно заявили, що нічого не знають про ці звинувачення.

Якщо хто-небудь висуне їх, ми відповімо,

– повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

У Національній раді безпеки США, Пентагоні, Державному департаменті і ЦРУ не стали коментувати цю інформацію.

Що відомо про війська США та коаліції в Афганістані

Військовий контингент США перебуває в Афганістані з 2001 року. Американські військові увійшли туди у відповідь на теракт 11 вересня 2001 року. Протягом цього часу загинуло понад дві тисячі військовослужбовців США.

З 2011 року США почали поступово скорочувати свій контингент і в 2014 році вивели основні бойові сили. Також на території Афганістану присутні сили країн НАТО, які здійснюють невійськову місію.

З 2018 року, між США і "Талібаном" йшли прямі переговори про перемир'я і припинення насильства в Афганістані. У лютому 2020 року вони завершилися підписанням угоди.

Згідно з нею, США і НАТО виведять усі свої війська, Вашингтон зобов'язується не втручатися у внутрішню політику Афганістану, а уряд країни звільняє до 5 тисяч ув'язнених талібів в обмін на звільнення співробітників сил безпеки. Водночас "Талібан" зобов'язується не використовувати територію Афганістану для нападів.