За інформацією американських журналістів, Росія платила талібам за вбивство військових США в Афганістані. Це розслідування викликало неабияке занепокоєння у країні. Конгрес наполягає на докладній доповіді щодо ситуації від ЦРУ та інших розвідувальних структур. Після цього можуть пролунати звинувачення у бік Трампа.

Ймовірно, що після допиту керівників розвідки США наслідки відчує і президент РФ Володимир Путін. Таку думку у відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі висловив Іван Яковина.

Детальніше Гучний скандал і санкції для Путіна: Росія платила талібам за вбивство військових США та Європи

Він вважає, що виграти вибори президента США, які відбудуться вже у листопаді 2020 року, з ярликом "зрадника батьківщини" Трампу буде вкрай складно.

Якщо демократи з ним покінчать, коли в Білий дім прийде нова адміністрація, насамперед вона згадає: "Хто ж той нехороший хлопчик Вова, який платив терористам за вбивство наших солдатів?",

– переконаний Яковина.

Автор відеоблогу запевнив, що у такому випадку, як би не виправдовувався чи що б не обіцяв Володимир Путін, йому обов'язково пришиють офіційний статус спонсора тероризму.

Журналіст також припустив: після цього проти путінського режиму введуть такі санкції, що російська економіка буде знищена за кілька місяців. А всі друзі російського президента або втечуть за кордон, або будуть змушені запустити переворот.

"Тож якщо все зараз піде за планом, то у 2021 році влада в Росії зміниться, а Володимир Путін сяде в тюрму", – підсумував він.

Скандал у США: основне

The New York Times, посилаючись на розвідку США, повідомили про те, що росіяни платили талібам в Афганістані за вбивства американських військових.

Відповідну інформацію одразу ж передали президенту США Дональду Трампу. Втім, його опоненти припускають, що той міг і раніше знати про це.

У 2019 році в Афганістані вбили 20 американських військових. У лютому 2020 року США оголосили про повне виведення військ з цієї держави.

Водночас Трамп напередодні пообіцяв виключити "Талібан" зі списку терористичних організацій та навіть зустрітися з лідерами руху.

Дивіться повний випуск відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 1 липня 2020: