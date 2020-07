РФ вже точно є країною-спонсором тероризму. Весь світ дізнався про це напередодні завдяки серії публікацій в американських і британських виданнях. Газета NYT першою написала про те, що російська військова розвідка вже майже рік платить бойовикам руху "Талібан" гроші за вбивство військовослужбовців НАТО та США в Афганістані.

Эта информация была настолько шокирущей, что несмотря на высокий авторитет издания и именитых авторов статьи, в нее поверили далеко не все. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

Я сам некоторое время сомневался. Владимир Путин, конечно же, помогает боевикам на Донбассе и мятежникам в Ливии, с этим никто не спорит. Это одна история.

Другое дело – объявлять награду за головы солдат НАТО в Афганистане и выплачивать сотни тысяч долларов боевикам террористической организации. "Талибан" официально признан террористическим не только в США и Европе, но и в самой РФ.

Передача ему денег за убийство американских военных сотрудниками российской военной разведки – это самая настоящая, лабораторно чистая, поддержка терроризма на государственном уровне. Просто классика жанра.

Что известно о "Талибане"? Радикальное исламистское движение суннитского толка. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.



Подтверждение этой информации чревато очень серьезными неприятностями для отношений между США и Россией. Именно поэтому нужно было подождать новых данных по этой теме. И они не заставили себя долго ждать.



Дональд Трамп и Владимир Путин​ / Фото ТАСС

Со статьями по этой же теме почти сразу за The New York Times вышли The Washington Post и The Wall Street Journal. В их материалах содержались дополнительные подробности всей этой истории. Следом подтянулись и информационные агентства.

Но самое главное – магистральный сюжет не опровергался: все писали, что россияне действительно платили боевикам.

Хуже того, эта история получила подтверждение и за океаном. Британский телеканал Sky News со ссылкой на местную разведку сообщил, что британцы тоже знали о попытках россиян финансировать "Талибан".

Как отреагировали Кремль и "Талибан"

После такого вала информации стало ясно, что это все не фейк, что журналисты раскопали действительно серьезную историю. И у американского общества, конечно, появились очень серьезные вопросы.

Первый вопрос – к Путину. Коротко его можно сформулировать так: "А ты не офигел случайно?". Российский МИД тут же принялся оправдываться. Согласно его заявлению, информация о поддержке талибов – это "незатейливый вброс" американской разведки.



Глава МИД РФ с лидерами "Талибана" во время переговоров в Москве / Фото ТАСС

Талибы тоже заявили, что ни при чем и никаких денег у россиян они не берут. Впрочем, на их заявления в мире никто внимания не обратил. Во-первых, почти сразу стало известно, что спецназ США нашел на одном из постов талибов 500 тысяч долларов, полученных из России.

Ну а во-вторых, международная репутация талибов и российского МИДа примерно на одном уровне: она не стоит и ломаного гроша. Им никто не верит. И с теми, и с другими американцы решили разобраться чуть позже.

Важный вопрос к Трампу

Ну а сейчас их намного больше интересует второй вопрос: "Как так вышло, что Трамп знал о российской награде за головы американских солдат, но никак не отреагировал?". Сам он предложил две версии ответа на этот вопрос.

Сначала сказал, что разведданные на эту тему были очень расплывчатыми, поэтому им нельзя было доверять. А потом заявил, что разведка ему вообще ничего такого не докладывала, поэтому он был не в курсе сотрудничества РФ с боевиками.

Почти сразу выяснилось, что оба оправдания – лживые. Во-первых, американская разведка перехватила несколько российских переводов талибам. Деньги шли как раз за убийство солдат армии США.

Во-вторых, по информации AP, президент США еще в 2019 году получил письменный доклад о том, что россияне оплачивают работу террористов в Афганистане. Проще говоря, Трамп прекрасно все знал.

Но по каким-то неведомым причинам он решил никак не реагировать на поддержку Путиным международных террористов, убивающих американцев.

Что говорят в Конгрессе США

Когда это стало очевидно уже всем, Конгресс США потребовал от ЦРУ и других разведывательных структур подробного доклада по этой ситуации. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что "Конгрессу и стране необходимы ответы".

Зная повадки американских депутатов, можно с уверенностью сказать, что они не слезут со своих разведчиков, пока те полностью не прояснят ситуацию.

Я не могу смотреть в будущее, но совершенно понятно, что демократы в Конгрессе готовы обвинить президента в предательстве собственной страны ради интересов РФ. Такие слова как "измена родине" и "предательство" пока что в Вашингтоне звучат лишь в частных разговорах.



Американский президент Дональд Трамп / Фото Getty Images

Однако уже сейчас нетрудно понять, в каком направлении развивается эта история. Тут я хочу процитировать отрывок из колонки Сьюзен Райс –бывшей советницы Барака Обамы по национальной безопасности США. Внимание. Это она говорит о президенте США.

Цитата Райс: "В лучшем случае наш главнокомандующий наплевал на свои обязанности. Он не руководит организацией нашей национальной безопасности, а отбывает номер. Он забыл о наших солдатах и офицерах, подвергнув их огромному риску.



В худшем случае, Белый дом контролируют лжецы и трусы, которые лижут сапог президента-тирана, который, в свою очередь, обслуживает гнусные интересы нашего злейшего врага".



Райс остановилась в полуслове от прямого обвинения Трампа в предательстве США. Я не сомневаюсь, что после допроса руководителей разведки США в Конгрессе прозвучат и такие обвинения. Выиграть выборы президента с ярлыком "предателя родины" Трампу будет очень сложно.

Если демократы с ним покончат, и когда в Белый дом придет новая администрация, первым же делом она вспомнит: "А кто же тот нехороший мальчик Вова, который платил террористам за убийство наших солдат?".

И как бы Путин ни оправдывался, чем бы он ни клялся, что бы он ни обещал, ему обязательно пришьют официальный статус спонсора терроризма.

Следом за этим против путинского режима введут такие санкции, что российская экономика будет уничтожена за несколько месяцев, а все его друзья либо сбегут за границу, либо будут вынуждены запустить дворцовый переворот.

Поэтому если все сейчас пойдет по плану, то в 2021 году власть в России поменяется, а Владимир Путин сядет в тюрьму.