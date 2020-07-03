Буде партизанська війна? Чим небезпечні російські війська біля кордонів України
Росія зосередила біля українського кордону три військові групи, що можуть раптово провести наступальні дії на нашу територію. Чи здатна Росія почати наступ і чим може відповісти Україна, розповіли експерти.
Що задумали війська РФ
На переконання військових, зосередження російських військ біля кордонів України – більше психологічний тиск, нагнітання. Як розповів 24 каналу військовий експерт Михайло Жирохов, російська армія з 2014 року з кордонів України нікуди не зникала. Російські війська постійно знаходяться в Белгороді, Ростовській області. Зараз є незначне посилення, бо з квітня йде підготовка до командно-штабних навчань "Кавказ-2020".
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Не буває війни заради війни. Що росіяни отримають, почавши наступ у Чернігівській, Сумській, Харківській областях, з окупованого Криму? Це вже не 2014 рік. Буде реальна партизанська війна. Україна має мобілізаційний ресурс. По ворогу стрілятимуть з кожного вікна. Кремль не зможе пояснити своїм громадянам такі втрати,
– зауважує Михайло Жирохов.
Росія активно стягує до кордонів України війська / Фото росЗМІ
Військовий Олег Жданов підкреслює: для наступу Путіну потрібне угруповання, мінімум, у 200 тисяч військових. Наразі ж мовиться про 87 тисяч російських військових, які розосереджені навколо України. Зокрема 18-20 тисяч – Білорусь, 22-24 тисячі – Крим, 3 тисячі – Придністров'я. Решта – наші східні кордони.
Про те, що Росія проти України готує напад, можна говорити за певних обставин. Коли уздовж нашого кордону на відстані 20-30 кілометрів зосереджуватимуться польові склади боєприпасів, палива і продовольства, розгортатимуться медичні санбати і польові госпіталі. Потім почнуть прибувати військова техніка і резервісти,
– розповідає Олег Жданов.
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Що відомо про війська РФ поблизу кордону з Україною
- За даними української розвідки, вздовж держкордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп Росії.
- Завершується формування трьох нових груп – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020 – 2021 року планують набути повної оперативної готовності.
- У наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку створена 20-та загальновійськова армія, на озброєнні у якої є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".
- На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8 загальновійськова ударна армія, в якій передбачено створення ракетних бригад ОТРК "Іскандер".
Росія зосередила:
- близько 87 тисяч військовослужбовців,
- 1100 танків,
- 2600 бойових бронемашин,
- 1100 артилерійських систем,
- 360 ракетних систем залпового вогню,
- 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів.
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Наступ стане кривавим для Росії
За словами Михайла Жирохова, з одного боку, військову міць України і Росії не можна порівнювати. Тому поки ми мало шо можемо протиставити ворогу. З іншого, можемо зробити так, щоб наступ Росії став для неї дуже кривавим, і вони зазнали якнайбільше втрат. Плани оборони в Чернігівській, Сумській, Харківській областях і висування бригад до кордону є.
Україні є, чим відповісти Росії / Фото Офісу Президента
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Олег Жданов наголошує: в сучасному світі не можна провести приховану мобілізацію. Україна стала партнером НАТО, а ця співпраця передбачає обмін розвідданими. Американський безпілотник Global Hawk, зазначає експерт, постійно веде спостереження біля Криму і нашого східного кордону. І НАТО точно порахував усе в росіян – від солдатів до автоматів.
Росія мріє напасти на Україну. У генштабі Росії точно є оперативні і стратегічні плани і про воду в Крим, і захоплення Києва. Це кращий сон Путіна. Найгірший – що НАТО підіймає прапор на території України. Кращий – російський триколор у Києві. Зіткнувшись з російською загрозою, ми змушені жити в стані небезпеки. І повинні до цього готуватися,
– наголосив Олег Жданов.