Росія зосередила біля українського кордону три військові групи, що можуть раптово провести наступальні дії на нашу територію. Чи здатна Росія почати наступ і чим може відповісти Україна, розповіли експерти.

Що задумали війська РФ

На переконання військових, зосередження російських військ біля кордонів України – більше психологічний тиск, нагнітання. Як розповів 24 каналу військовий експерт Михайло Жирохов, російська армія з 2014 року з кордонів України нікуди не зникала. Російські війська постійно знаходяться в Белгороді, Ростовській області. Зараз є незначне посилення, бо з квітня йде підготовка до командно-штабних навчань "Кавказ-2020".

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Не буває війни заради війни. Що росіяни отримають, почавши наступ у Чернігівській, Сумській, Харківській областях, з окупованого Криму? Це вже не 2014 рік. Буде реальна партизанська війна. Україна має мобілізаційний ресурс. По ворогу стрілятимуть з кожного вікна. Кремль не зможе пояснити своїм громадянам такі втрати,

– зауважує Михайло Жирохов.



Росія активно стягує до кордонів України війська / Фото росЗМІ

Військовий Олег Жданов підкреслює: для наступу Путіну потрібне угруповання, мінімум, у 200 тисяч військових. Наразі ж мовиться про 87 тисяч російських військових, які розосереджені навколо України. Зокрема 18-20 тисяч – Білорусь, 22-24 тисячі – Крим, 3 тисячі – Придністров'я. Решта – наші східні кордони.

Про те, що Росія проти України готує напад, можна говорити за певних обставин. Коли уздовж нашого кордону на відстані 20-30 кілометрів зосереджуватимуться польові склади боєприпасів, палива і продовольства, розгортатимуться медичні санбати і польові госпіталі. Потім почнуть прибувати військова техніка і резервісти,

– розповідає Олег Жданов.

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Що відомо про війська РФ поблизу кордону з Україною

За даними української розвідки, вздовж держкордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп Росії.

Завершується формування трьох нових груп – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020 – 2021 року планують набути повної оперативної готовності.

У наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку створена 20-та загальновійськова армія, на озброєнні у якої є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8 загальновійськова ударна армія, в якій передбачено створення ракетних бригад ОТРК "Іскандер".

Росія зосередила:

близько 87 тисяч військовослужбовців,

1100 танків,

2600 бойових бронемашин,

1100 артилерійських систем,

360 ракетних систем залпового вогню,

18 оперативно-тактичних ракетних комплексів.

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Наступ стане кривавим для Росії

За словами Михайла Жирохова, з одного боку, військову міць України і Росії не можна порівнювати. Тому поки ми мало шо можемо протиставити ворогу. З іншого, можемо зробити так, щоб наступ Росії став для неї дуже кривавим, і вони зазнали якнайбільше втрат. Плани оборони в Чернігівській, Сумській, Харківській областях і висування бригад до кордону є.



Україні є, чим відповісти Росії / Фото Офісу Президента

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Олег Жданов наголошує: в сучасному світі не можна провести приховану мобілізацію. Україна стала партнером НАТО, а ця співпраця передбачає обмін розвідданими. Американський безпілотник Global Hawk, зазначає експерт, постійно веде спостереження біля Криму і нашого східного кордону. І НАТО точно порахував усе в росіян – від солдатів до автоматів.

Росія мріє напасти на Україну. У генштабі Росії точно є оперативні і стратегічні плани і про воду в Крим, і захоплення Києва. Це кращий сон Путіна. Найгірший – що НАТО підіймає прапор на території України. Кращий – російський триколор у Києві. Зіткнувшись з російською загрозою, ми змушені жити в стані небезпеки. І повинні до цього готуватися,

– наголосив Олег Жданов.