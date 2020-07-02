Зміни до Конституції Росії на так званому референдумі підтримало майже 80 % громадян. За що голосували росіяни і що тепер зміниться в політиці Кремля.

Як розповів 24 каналу директор Інституту світової політики Євген Магда, референдум у Росії щодо внесення змін до Конституції – масштабний фарс. Попри це його результати Україні треба сприймати, як реальну загрозу.

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Встановлено режим пожиттєвої влади Путіна. І для України це серйозна небезпека. Кремль намагатиметься втягнути в себе якнайбільше інших держав. Треба готуватися, що тиск Росії не зменшуватиметься. Але не варто помирати раніше смерті та вважати, що Росія перемогла,

– зауважує Євген Магда.



Голосування за пожиттєве правління Путіна – фарс, що несе загрози / Фото росзмі

Путін хоче розвалу ЄС

На його думку, внесення змін до Конституції РФ означає, що курс Кремля залишатиметься незмінно агресивним. У першу чергу, зауважує експерт, під найбільш інтенсивний вплив Росії потрапляє весь пострадянський простір. Трохи менше – ЄС, в розвалі якого зацікавлений Путін. І президент РФ може зайти так далеко, як це йому дозволить світова спільнота. А зараз помітна криза в ЄС і непроста ситуація в США, що в думках і планах Путіна розв’язує йому руки.

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Зміни до Конституції РФ: що відомо

Поправки до основного закону РФ ініціював у січні 2020 року Володимир Путін.

Щоб зміни внесли, потрібно їх схвалення понад половини учасників всенародного голосування. На відміну від референдуму, явка людей тут значення не має.

Поправки передбачають "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави. Загалом Путін може очолювати Росію до 2036 року .

. Крім того, у президента буде більше влади, а у прем'єра й уряду – менше.

Голосування розпочалося 25 червня і завершилося 1 липня. Згідно опрацювання ЦВК Росії 99,9% протоколів, 77,92% громадян підтримали запропоновані Путіним поправки.

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Які ризики для Путіна

За словами Євгена Магди, Путін тепер має необмежену владу. Він фактично став керівником уряду – може звільнити будь-якого міністра. Президент РФ віднині самостійно керує судовим блоком, призначає і звільняє суддів конституційного і верховного судів. Призначає верхівку прокуратури.

Путін наділив себе величезними повноваженнями і тепер відчуває власну безкарність. Тому покарати Путіна чи обмежити масштаби його впливу можна лише через спільні дії кількох великих держав. Зокрема, введення санкцій проти Росії будуть ефективними за умови їх підтримки США, ЄС, Китаю та Індії. Але це фантастика,

– вважає Магда.

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Міжнародник додає: результати референдуму відображають стан російського суспільства. Хоча є опозиційні настрої у великих містах Росії, але це не свідчить, що режим Путіна хитається.

Російський опозиціонер Олексій Навальний переконаний: результати голосування фальшиві. За "обнулення" Путіна намалювали аж 78% – більше, ніж на президентських виборах 2018 року (76%). У Росії, наголошує Навальний, встановлено рекорд підробки голосів. Оголошений результат не має і близько нічого спільного з думкою росіян.

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"Путін програв "голосування" до його початку. Адже він відмовився проводити справжній референдум за всіма правилами зі спостерігачами. Тому що розумів: будуть правила і процедура – програє. Перемогти може тільки там, де малює цифри", – зазначає Олексій Навальний.

На його переконання, це не привід до зневіри і можна перемогти авторитаризм.