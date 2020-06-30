Журналіст Володимир Жарінов звільнився з "Россия-24", де протягом тривалого часу вів програму "Вести". Своє рішення він пояснив тим, що не хоче піарити "деструктивні дії влади" щодо поправок до конституції.

Він пояснив, що протягом 7 років готував репортажі, вів випуски новин та намагався бути об'єктивним. Проте те, що відбувається зараз – вище його розуміння, написав Жарінов на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами журналіста, поправки до конституції РФ – це історичний злочин. Він запевнив, що його шокувало те, що регіональні депутати нарівні з депутатами інших суб'єктів РФ їх схвалили.

"Після цього я зрозумів, що самоповага для тих, хто проголосував "за" – слово з іншої реальності. Зрозуміло, що депутати не повинні піклуватися про виборців (у цьому суть сьогоднішньої демократії), але свій інтерес, своє майбутнє продавати... Це мене просто вбиває", – наголосив ведучий.

Жарінов пояснив, що не може просто кивати зі словами: "Так, все вже вирішено", "Від нас нічого не залежить", "Це частина нашої роботи". Адже за всю кар'єру йому не доводилося піарити "відверто деструктивні дії влади", тож він не хоче робити цього і зараз.

"Бачу єдиний вихід, аби не брати участь в цьому божевіллі – звільнитися. Ну і зрозуміло, голосувати не піду", – підсумував журналіст та підкреслив, що все сказане – його особиста, суб'єктивна думка.

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