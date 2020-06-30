Журналист Владимир Жаринов уволился из "Россия-24", где в течение длительного времени вел программу "Вести". Свое решение он объяснил тем, что не хочет пиарить "деструктивные действия власти" относительно поправок к конституции.

Он пояснил, что в течение 7 лет готовил репортажи, вел выпуски новостей и старался быть объективным. Однако то, что происходит сейчас – выше его понимания, написал Жаринов на своей странице в фейсбук.

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По словам журналиста, поправки в Конституцию РФ – это историческое преступление. Он заверил, что его шокировало то, что региональные депутаты наравне с депутатами других субъектов РФ их одобрили.

"После этого я понял, что самоуважение для тех, кто проголосовал "за" – слово из другой реальности. Понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой интерес, свое будущее продавать... Это меня просто убивает", – подчеркнул ведущий.

Жаринов пояснил, что не может просто кивать со словами: "Так, все уже решено", "От нас ничего не зависит", "Это часть нашей работы". Ведь за всю карьеру ему не приходилось пиарить "откровенно деструктивные действия власти", поэтому он не хочет делать этого и сейчас.

"Вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии – уволиться. Ну и понятно, голосовать не пойду", – подытожил журналист и подчеркнул, что все сказанное – его личное, субъективное мнение.

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