У Росії 1 липня проходить основне голосування щодо змін до Конституції. У ЦВК заявили, що станом на 15:00 73% громадян проголосували за запропоновані Володимиром Путіним поправки. Ці зміни дозволять обнулити президентські терміни лідера РФ.

У Центральній виборчій комісії Росії запущений лічильник попередніх результатів голосування по країні, повідомили у телеграмі ЦВК.

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Станом на 15:00 за московським часом 73% тих, хто проголосував, підтримують поправки до Конституції, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня в Росії проходить основне голосування щодо поправок до Конституції. На виборчих дільницях працюють комплекси обробки виборчих бюлетенів.

Почали ж голосувати ще 25 червня. Тоді використовували лише скриньки. Щовечора їхній вміст переміщали в сейф-пакети для підрахунку після остаточного закриття дільниць 1 липня.

Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.

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