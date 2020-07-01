"Обнулення" Путіна: у РФ похвалилися рекордною кількістю голосів за зміни до Конституції
У Росії 1 липня проходить основне голосування щодо змін до Конституції. У ЦВК заявили, що станом на 15:00 73% громадян проголосували за запропоновані Володимиром Путіним поправки. Ці зміни дозволять обнулити президентські терміни лідера РФ.
У Центральній виборчій комісії Росії запущений лічильник попередніх результатів голосування по країні, повідомили у телеграмі ЦВК.
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Станом на 15:00 за московським часом 73% тих, хто проголосував, підтримують поправки до Конституції, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 липня в Росії проходить основне голосування щодо поправок до Конституції. На виборчих дільницях працюють комплекси обробки виборчих бюлетенів.
Почали ж голосувати ще 25 червня. Тоді використовували лише скриньки. Щовечора їхній вміст переміщали в сейф-пакети для підрахунку після остаточного закриття дільниць 1 липня.
Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.
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Зміни до Конституції РФ: що відомо
- Поправки до основного закону РФ ініціював у січні 2020 року Володимир Путін.
- Для того, аби зміни внесли, потрібно, аби їх схвалили понад половина учасників всенародного голосування. На відміну від референдуму, явка людей тут значення не має.
- Поправки передбачають обнулення президентських термінів. Це дозволить Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави.
- Крім того, у президента буде більше влади, а у прем'єра й уряду – менше.