Такого ще світ не бачив – в Росії облаштували дільниці на вулиці. Людей змушували голосувати за поправки до Конституції на лавках, пнях, камінні й у пісочницях.

В Росії проходить останній день голосування за поправки до Конституції. Варто зауважити, що явка не важлива для референдуму. Сайт 24 каналу розповідає про деталі референдуму.

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Перші дані екзитполу

Всеросійський центр вивчення громадської думки 29 червня оголосив перші дані, не чекаючи закінчення голосування.

За чотири дні (з 25 червня) – поправки підтримали 76%. Проти проголосували 23,6%. 0,4% зіпсували бюлетень.

Як голосують за правки до Конституції

Спочатку про сам процес. В соцмережах публікують чимало фотографій й відео про те, як російська влада організувала референдум за межами виборчих дільниць. Тут є на що подивитись. Наприклад, виборча дільниця прямо у кузові "Газелі".

А це Владивосток. Проголосувати можна у багажнику. Відео опублікував тамтешній опозиційний політик Кирило Батанов.

Так виглядає процес плебісциту в Ленінградській області. Дільницю розмістили на лавочці.

Памфилова уверяет, что голосование не в помещении проходит только в присутствии наблюдателей. В целом, сложно с этим не согласиться - вон сколько наблюдателей, все соседи собрались. Какие еще гарантии честности вам нужны? pic.twitter.com/YTmphOoZkF — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 25, 2020

А у Твері використовують автобус як виборчу дільницю.

А вот ещë одно прогрессивное решение. Как вам? pic.twitter.com/mqQ6pB661Z — Штаб Навального в Твери (@teamnavalnytver) June 25, 2020

Камінь цілком підійде замість столу.

Когда нет стола, можно проголосовать и на камне pic.twitter.com/LgVpVWQ7Q6 — Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020

І як же без розваг на імпровізованих дільницях.

Если ваша вечеринка не выглядит так, как этот "избирательный участок" в городе Торжок, то даже не думайте меня приглашать. pic.twitter.com/OU0uyZXJqR — Alexey Navalny (@navalny) June 28, 2020

У Пермі замовили навіть циганку.

Микрорайон Юбилейный. Ладно хоть коней не притащили. pic.twitter.com/pcRoWsHZcs — Штаб Навального в Перми (@teamnavalnyperm) June 26, 2020

Саме так ухвалюють зміни до основного закону РФ. Фіксуються й примусові заходи та заохочення.

За словами співробітниці однієї з керуючих компаній в Омську, адміністрація міста роздає QR-коди на лотерею всім, хто проголосував за зміни до конституції, пишуть на сайті опозиціонера Олексія Навального.

Анкета, яку роздають виборцям / Фото Штаб Навального

QR-код лотереї / ФотоШтаб Навального

Щодо примусу, то тут путінська влада не вигадала нічого нового – використовується адмінресурс. Наприклад, студентам аграрного університету того ж Омську погрожують, що вони не зможуть здати практику на оцінку вище ніж "задовільно", якщо не проголосують за поправки.

А ось інший приклад – департамент освіти Омська змушує проголосувати за поправки до конституції залежних від них працівників. Ще й змушують залучати родичів. Для того аби до людей не застосовували покарання, вимагають доказів – потрібно сфотографувати бюлетень.

Історія про примус до голосування / Скриншот Штаб Навального

Це лише невелика частина доказів фальсифікації результатів референдуму в Росії. В інтернеті можна просто потонути у фотографіях, відео й скриншотах, які збирають небайдужі громадяни. Чимало росіян пишуть, що їм соромно за свою країну. Такої нахабності від Путіна та політичної еліти, яка його оточує ще не бачили. Але більшість громадян цієї країни просто пливуть за течією – одні вірять, що ніяких фальсифікацій немає, а всі ці докази лише фейки, а інші свідомо допомагають Путіну зберегти владу.

Що зміниться в Конституції РФ після поправок

Російська влада пропонує змінити аж 22 статті основного закону, усього налічується дві сотні правок. Причому громадянам не дозволено обрати окремі пункти – проголосувати можна лише за повний пакет. Раніше зміни погодили в Держдумі, Раді Федерації, в регіональних парламентах й у конституційному суді.

Головна мета реформи – обнуління термінів Володимира Путіна, правки дозволяють йому ще двічі балотуватися на посаду президента й правити до 2036 року. Решта змін фактично консервують авторитарний режим диктатора. Детально про усі правки йтиметься далі у статті.

Звісно, росіянам все подається по-іншому. Уся країна засіяна подібними біл-бордами, а кремлівські канали пропаганди (хоч в РФ їх називають ЗМІ) продзижчали вже всі вуха зашореній публіці про необхідність правильного вибору. Не обійшлося й без подачок – перед голосуванням президент Володимир Путін оголосив про черговий пакет соціальної допомоги.

Агітаційний біл-борд в Росії / Фото wikimedia.org

Обнуління строків Путіна

Ця правка з’явилась усього лиш за день до того як Держдума проголосувала за увесь пакет змін. Але насправді це і є головною метою реформи – обнуління пояснює й решту змін.

Цікаво, що після Путіна посаду президента вже не зможе за Конституцією займати одна особа більше, ніж два рази, навіть прибрали слово "поспіль", яке використали аби легалізувати третій й четвертий строк Путіна. Він пропустив один термін й займав посаду прем’єр-міністра, а президентом дозволив побути Дмитру Медвєдєву.

Дільниця у Саратові / Фото twitter olkovaleva1

Ніхто вже не зможе повторити це, якщо звісно після повалення путінського режиму всі ці правки не скасують.

Варто зауважити, що жодна демократична цивілізована країна не дозволяє, щоб чинна влада вносила зміни у конституцію й закони, які відносяться до цих осіб – зміни завжди вступають у силу при зміні влади.

Але що для Росії означає слово демократія?

Решта змін

Після затвердження правок всі рішення міжнародних органів можуть бути визнані в Росії такими, що не відповідають Конституції. Це означає, що в Росії не діятиме міжнародне право, хоч формально й зберігається можливість звернутися до міжнародних органів для захисту їх прав. Але гарантій, що права будуть захищені в Росії немає.

Красноярський край / Фото twitter borusio

Також у російського президента відтепер влади буде більше, а у прем'єра і уряду – менше. У Конституції РФ з'явиться уточнення, що президент не просто має право головувати на засіданнях уряду, а й здійснює загальне керівництво його роботою. Прем'єр-міністр більше не буде визначати основні напрямки роботи кабміну, а тільки організовує його роботу, виходячи з доручень президента.

Дільниця на пні / Фото Штаб Навального

Глава держави також зможе призначати (після консультацій з сенаторами) і відправляти у відставку ряд міністрів, перш за все силового блоку – тобто глав Міноборони, МНС, МЗС, Мін'юсту, МВС. Решту буде пропонувати прем'єр, а затверджувати – депутати. Збільшиться число сенаторів, яких президент може призначити до Ради Федерації. Більш того, сімом з них він зможе надати цю посаду довічно.

Судді теж стануть більш залежні від президента.

У Росії з'явиться новий конституційний орган – Державна рада. Формувати його буде президент, а його члени визначатимуть напрями внутрішньої і зовнішньої політики. Це не зовсім новий інститут, однак зараз він виконує тільки дорадчі функції і не володіє реальною владою.

На фермі теж голосують / Фото Штаб Навального

Які саме функції тепер матиме цей орган невідомо. Експерти зазначають, що він необхідний Володимиру Путіну для ще більшого контролю над владою.

Путін вирішив прописати в Конституції, що Росія є правонаступницею Радянського Союзу. У документі окремо наголошується, що держава вшановує пам'ять захисників Вітчизни і забезпечує захист історичної правди. "Применшення значення подвигу народу при захисті Вітчизни не допускається", – йдеться в президентських поправках.

В Омську голосують у пісочниці / Фото Штаб Навального

Путін також запропонував прописати в Основному Законі не тільки захист суверенітету і цілісності Росії, але і підтримку співвітчизників за кордоном. Держава заявляє про готовність відстоювати їх права і захищати інтереси.

Тут мабуть йдеться про легалізацію вторгнення Росії в Україну та інші країни колишнього СРСР. В Україні вже переконалися, що означає захист російського населення у Криму й на Донбасі.