Такого еще мир не видел – в России обустроили участки на улице. Людей заставляли голосовать за поправки к Конституции на скамейках, пнях, камнях и в песочницах.

В России проходит последний день голосования за поправки к Конституции. Стоит отметить, что явка не важна для референдума. Сайт 24 канала рассказывает о деталях голосования.

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Первые данные экзитпола

Всероссийский центр изучения общественного мнения 29 июня объявил первые данные, не дожидаясь окончания голосования.

За четыре дня (с 25 июня) – поправки поддержали 76%. Против проголосовали 23,6%. 0,4% испортили бюллетень.

Как голосуют за правки в Конституцию

Сначала о самом процессе. В соцсетях публикуют немало фотографий и видео о том, как российские власти организовали референдум за пределами избирательных участков. Здесь есть на что посмотреть. Например, избирательный участок прямо в кузове "Газели".

А это Владивосток. Проголосовать можно в багажнике. Видео опубликовал местный оппозиционный политик Кирилл Батанов.

Так выглядит процесс плебисцита в Ленинградской области. Участок разместили на лавочке.

Памфилова уверяет, что голосование не в помещении проходит только в присутствии наблюдателей. В целом, сложно с этим не согласиться - вон сколько наблюдателей, все соседи собрались. Какие еще гарантии честности вам нужны? pic.twitter.com/YTmphOoZkF — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 25, 2020

А в Твери используют автобус как избирательный участок.

А вот ещë одно прогрессивное решение. Как вам? pic.twitter.com/mqQ6pB661Z — Штаб Навального в Твери (@teamnavalnytver) June 25, 2020

Камень вполне подойдет вместо стола.

Когда нет стола, можно проголосовать и на камне pic.twitter.com/LgVpVWQ7Q6 — Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020

И как же без развлечений на импровизированных участках.

Если ваша вечеринка не выглядит так, как этот "избирательный участок" в городе Торжок, то даже не думайте меня приглашать. pic.twitter.com/OU0uyZXJqR — Alexey Navalny (@navalny) June 28, 2020

В Перми заказали даже цыганку.

Микрорайон Юбилейный. Ладно хоть коней не притащили. pic.twitter.com/pcRoWsHZcs — Штаб Навального в Перми (@teamnavalnyperm) June 26, 2020

Именно так принимают изменения в основной закон РФ. Фиксируются и принудительные меры и поощрения.

По словам сотрудницы одной из управляющих компаний в Омске, администрация города раздает QR-коды на лотерею всем, кто проголосовал за изменения в конституцию, пишут на сайте оппозиционера Алексея Навального.

Анкета, которую раздают избирателям / Фото Штаб Навального

QR-код лотереи / Фото Штаб Навального

Относительно принуждения, то здесь путинская власть не придумала ничего нового – используется админресурс. Например, студентам аграрного университета того же Омска угрожают, что они не смогут сдать практику на оценку выше чем "удовлетворительно", если не проголосуют за поправки.

А вот другой пример – департамент образования Омска заставляет проголосовать за поправки к конституции зависимых от них работников. Еще и заставляют привлекать родственников. Для того чтобы к людям не применяли наказание, требуют доказательств – нужно сфотографировать бюллетень.

История о принуждении к голосованию / Скриншот Штаб Навального

Это лишь небольшая часть доказательств фальсификации результатов референдума в России. В интернете можно просто утонуть в фотографиях, видео и скриншотах, которые собирают неравнодушные граждане. Многие россияне пишут, что им стыдно за свою страну. Такой наглости от Путина и политической элиты, которая его окружает еще не видели. Но большинство граждан этой страны просто плывут по течению – одни верят, что никаких фальсификаций нет, а все эти доказательства только фейки, а другие сознательно помогают Путину сохранить власть.

Что изменится в Конституции РФ после поправок

Российские власти предлагают изменить аж 22 статьи основного закона, всего насчитывается две сотни правок. Причем гражданам не разрешено избрать отдельные пункты – проголосовать можно только за полный пакет. Ранее согласовали изменения в Госдуме, Совете Федерации, в региональных парламентах и в конституционном суде.

Главная цель реформы – обнуление сроков Владимира Путина, поправки позволяют ему еще дважды баллотироваться на пост президента и править до 2036 года. Остальные изменения фактически консервируют авторитарный режим диктатора. Подробно обо всех правках речь пойдет далее в статье.

Конечно, россиянам все подается по-другому. Вся страна усеяна подобными билбордами, а кремлевские каналы пропаганды (хотя в РФ их называют СМИ) прожужжали уже все уши зашоренной публике о необходимости правильного выбора. Не обошлось и без подачек – перед голосованием президент Владимир Путин объявил об очередной пакет социальной помощи.

Агитационный биг-борд в России / Фото wikimedia.org

Обнуление сроков Путина

Эта правка появилась всего лишь за день до того, как Госдума проголосовала за весь пакет изменений. Но на самом деле это и является главной целью реформы – обнуление объясняет и остальные изменения.

Интересно, что после Путина должность президента уже не сможет по Конституции занимать одно лицо больше, чем два раза, даже убрали слово "подряд", которое использовали чтобы легализовать третий и четвертый срок Путина. Он пропустил один срок и занимал должность премьер-министра, а президентом разрешил побыть Дмитрию Медведеву.

Участок в Саратове / Фото twitter olkovaleva1

Никто уже не сможет повторить это, если конечно после свержения путинского режима все эти поправки не отменят.

Стоит отметить, что ни одна демократическая цивилизованная страна не позволяет, чтобы действующая власть вносила изменения в конституцию и законы, которые относятся к этим лицам – изменения всегда вступают в силу при смене власти.

Но что для России означает слово демократия?

Остальные изменения

После утверждения правок все решения международных органов могут быть признаны в России такими, что не отвечают Конституции. Это означает, что в России не будет действовать международное право, хотя формально и сохраняется возможность обратиться в международные органы для защиты их прав. Но гарантий, что права будут защищены в России нет.

Красноярский край / Фото twitter borusio

Также у российского президента отныне власти будет больше, а у премьера и правительства – меньше. В Конституции РФ появится уточнение, что президент не просто имеет право председательствовать на заседаниях правительства, но и осуществляет общее руководство его работой. Премьер-министр больше не будет определять основные направления работы кабмина, а только организует его работу, исходя из поручений президента.

Участок на пне / Фото Штаб Навального

Глава государства также сможет назначать (после консультаций с сенаторами) и отправлять в отставку ряд министров, прежде всего силового блока – то есть глав Минобороны, МЧС, МИД, Минюста, МВД. Остальное будет предлагать премьер, а утверждать – депутаты. Увеличится число сенаторов, которых президент может назначить в Совет Федерации. Более того, семерым из них он сможет предоставить эту должность пожизненно.

Судьи тоже станут более зависимы от президента.

В России появится новый конституционный орган – Государственный совет. Формировать его будет президент, а его члены будут определять направления внутренней и внешней политики. Это не совсем новый институт, однако сейчас он выполняет только совещательные функции и не обладает реальной властью.

На ферме тоже голосуют / Фото Штаб Навального

Какие функции теперь будет иметь этот орган неизвестно. Эксперты отмечают, что он необходим Владимиру Путину для еще большего контроля над властью.

Путин решил прописать в Конституции, что Россия является правопреемницей Советского Союза. В документе отдельно отмечается, что государство чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды. "Преуменьшение значения подвига народа при защите Отечества не допускается", – говорится в президентских поправках.

В Омске голосуют в песочнице / Фото Штаб Навального

Путин также предложил прописать в Основном Законе не только защиту суверенитета и целостности России, но и поддержку соотечественников за рубежом. Государство заявляет о готовности отстаивать их права и защищать интересы.

Здесь видимо речь идет о легализации вторжения России в Украину и другие страны бывшего СССР. В Украине уже убедились, что означает защита русского населения в Крыму и на Донбассе.