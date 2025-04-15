Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російських журналістів. Південно-Сахалінський гарнізонний військовий суд 15 квітня засудив 30-річного Романа Іванишина до 15 років колонії суворого режиму.

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У Росії карають за те, що вижив

Його звинуватили у "добровільній здачі в полон", повторній спробі втекти до ЗСУ та дезертирстві.

За версією слідства, Іванишин служив у 39-й окремій мотострілецькій бригаді на Донеччині й 10 червня 2023 року потрапив у полон біля села Степне. На відео, яке поширили в інтернеті, він виступив проти війни, а також закликав російських військових тікати з частин.

Після повернення до Росії у січні 2024-го під час обміну полоненими, Іванишина одразу затримали. Його позбавили звання молодшого сержанта, а під час суду він провини не визнав. Захист просив повністю його виправдати, однак суд виніс максимальний вирок – лише на рік менший, ніж просила прокуратура.

Це перший в історії вирок у Росії за статтею 352.1 – "Добровільна здача в полон", яку ввели після повномасштабного вторгнення в Україну. За даними російських ЗМІ, процес був закритим, а аргументи сторін так і не розкрили публічно.