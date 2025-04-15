Росіяни застосували хімічну зброю у момент, коли одного з китайців брали у полон. Про це повідомляє 24 Канал на основі брифінгу полонених громадян Китаю з журналістами.

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Росіяни застосовують хімічну зброю на фронті

Китаєць, на ім’я Ван Гуанцзюнь, розповів, що отруйні речовини були застосовані саме в той момент, коли його взяли в полон українські військові. За його словами, в бліндажі раптово дихати стало неможливо, і він почав втрачати свідомість. Також він поскаржився на погіршення зору, яке триває досі.

Полонені також розповіли, що українських військових не вбивали, а також чули, що в Ростові один іноземець в російській армії скоїв самогубство.

Нагадаємо, полонені китайці розповіли, що росіяни приховали, що їм доведеться воювати. Ван Гуанцзюню вони запропонували роботу будівельником. І, власне, не розповідали, які умови контракту.

Спілкувалися вони за допомогою жестів, а зарплатну картку йому хоч і видали, але користуватися він нею не міг, ба більше росіяни купували за його гроші пальне та павербанки на потреби війни.