В России 1 июля проходит основное голосование по изменениям в Конституцию. В ЦИК заявили, что по состоянию на 15:00 73% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки. Эти изменения позволят обнулить президентские сроки лидера РФ.

В Центральной избирательной комиссии России запущен счетчик предварительных результатов голосования по стране, сообщили в телеграмме ЦИК.

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По состоянию на 15:00 по московскому времени 73% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию,

– говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля в России проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. На избирательных участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Начали голосовать еще 25 июня. Тогда использовали только ящики. Каждый вечер их содержимое перемещали в сейф-пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля.

Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.

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Изменения в Конституцию РФ: что известно