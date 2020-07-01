"Обнуление" Путина: в РФ похвастались рекордным количеством голосов за изменения в Конституцию
В России 1 июля проходит основное голосование по изменениям в Конституцию. В ЦИК заявили, что по состоянию на 15:00 73% граждан проголосовали за предложенные Владимиром Путиным поправки. Эти изменения позволят обнулить президентские сроки лидера РФ.
В Центральной избирательной комиссии России запущен счетчик предварительных результатов голосования по стране, сообщили в телеграмме ЦИК.
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По состоянию на 15:00 по московскому времени 73% проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию,
– говорится в сообщении.
Напомним, 1 июля в России проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. На избирательных участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Начали голосовать еще 25 июня. Тогда использовали только ящики. Каждый вечер их содержимое перемещали в сейф-пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля.
Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.
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Изменения в Конституцию РФ: что известно
- Поправки в основной закон РФ инициировал в январе 2020 года Владимир Путин.
- Для того, чтобы изменения внесли, нужно, чтобы их одобрили более половины участников всенародного голосования. В отличие от референдума, явка людей здесь значения не имеет.
- Поправки предусматривают обнуление президентских сроков. Это позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства.
- Кроме того, у президента будет больше власти, а у премьера и правительства – меньше.