Изменения к Конституции России на так называемом референдуме поддержало почти 80 % граждан. За что голосовали россияне и что теперь изменится в политике Кремля.

Как рассказал 24 каналу директор Института мировой политики Евгений Магда, референдум в России о внесении изменений в Конституцию – масштабный фарс. Несмотря на это, его результаты надо воспринимать, как реальную угрозу.

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Установлен режим пожизненной власти Путина. И для Украины это серьезная опасность. Кремль попытается втянуть в себя как можно больше других государств. Надо готовиться, что давление России не будет уменьшаться. Но не стоит умирать раньше смерти и считать, что Россия победила,

– отмечает Евгений Магда.

Голосование за пожизненное правление Путина – фарс, который несет угрозы / Фото росСМИ

Путин хочет развала ЕС

По его мнению, внесение изменений в Конституцию РФ означает, что курс Кремля останется неизменно агрессивным. В первую очередь, отмечает эксперт, под наиболее интенсивное влияние России попадает все постсоветское пространство. Чуть меньше – ЕС, в развале которого заинтересован Путин. И президент РФ может зайти так далеко, как это ему позволит мировое сообщество. А сейчас заметный кризис в ЕС и непростая ситуация в США, что в мыслях и планах Путина развязывает ему руки.

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Изменения в Конституцию РФ: что известно

Поправки к основному закону РФ инициировал в январе 2020 года Владимир Путин.

Чтобы изменения внесли, нужно их одобрение более половиной участников всенародного голосования. В отличие от референдума, явка людей здесь значения не имеет.

Поправки предусматривают "обнуление" президентских сроков. Это позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства. В общем Путин может возглавлять Россию до 2036 года.

Кроме того, у президента будет больше власти, а у премьера и правительства – меньше.

Голосование началось 25 июня и завершился 1 июля. Согласно обработки ЦИК России 99,9% протоколов, 77,92% граждан поддержали предложенные Путиным поправки.

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Каковы риски для Путина

По словам Евгения Магды, Путин теперь имеет неограниченную власть. Он фактически стал руководителем правительства – может уволить любого министра. Президент РФ отныне самостоятельно руководит судебным блоком, назначает и освобождает судей конституционного и верховного судов. Назначает верхушку прокуратуры.

Путин наделил себя огромными полномочиями и теперь чувствует собственную безнаказанность. Поэтому наказать Путина или ограничить масштабы его влияния можно только через совместные действия нескольких крупных государств. В частности, введение санкций против России будут эффективными при условии их поддержки США, ЕС, Китая и Индии. Но это фантастика,

– считает Магда.

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Международник добавляет: результаты референдума отражают состояние российского общества. Хотя есть оппозиционные настроения в крупных городах России, но это не свидетельствует, что режим Путина шатается.

Российский оппозиционер Алексей Навальный убежден: результаты голосования фальшивые. За "обнуление" Путина нарисовали аж 78% – больше, чем на президентских выборах 2018 года (76%). В России, отмечает Навальный, установлен рекорд подделки голосов. Объявленный результат не имеет и близко ничего общего с мнением россиян.

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"Путин проиграл "голосование" до его начала. Ведь он отказался проводить настоящий референдум по всем правилам с наблюдателями. Потому что понимал: будут правила и процедура – проиграет. Победить может только там, где рисует цифры", – отмечает Алексей Навальный.

По его убеждению, это не повод к унынию и можно победить авторитаризм.