Обнародованная запись телефонного разговора Порошенко и Путина. У пятого президента Украины будут называть фальсификацией и кремлевской пропагандой. На самом деле все очень серьезно.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Интересно Порошенко – наживка, – эксперт о цели слияния разговоров с Байденом

Дело, замечает политолог, не столько в смысле разговора, а в его тональности.

Лукавый цинизм, когда на словах Путин и Порошенко – враги, а в реальном общении, если не друзья, то приятели. Это в условиях войны, когда гибли люди. Диссонанс с пропагандистским публичным образом. В нравственном отношении это бьет и по Порошенко, и по Путину,

– убежден Владимир Фесенко.

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По его словам, первая реакция сторонников Порошенко – не верю. Но для многих это станет шоком. Часть сторонников Порошенко все же будет сомневаться.

Сомнительно, что это российская пропаганда. Во-первых, Путина этот разговор также выставляет не в очень хорошем свете. Во-вторых, Кремль мог запись использовать раньше. Перед президентскими выборами, например. А какой смысл сейчас? У Путина понимают: если они сами будут обнародовать такие разговоры, то кто с ними потом общаться по телефону?

– подчеркивает Фесенко.

Стоит отметить, что пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии "Украинской правде" назвала пленки фейком. "Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", – отметили в политсиле.

О чем говорится на новых аудиозаписях "пленок Порошенко"