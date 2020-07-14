Про справи щодо "плівок Єрмака", причетність Зеленського до них та обмежений доступ до президента, який створив Єрмак – розповів народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос у програмі "Перехресний допит".

Також нардеп розповів про своє ставлення до Володимира Зеленського – про це читайте на 24 каналі.

Про справи щодо "плівок Єрмака"

Можете розказати, на якій стадії зараз перебувають усі справи, які були розпочаті після того, як ви оприлюднили плівки. Наскільки я знаю, буквально вчора (інтерв'ю записувалося 9 липня – 24 канал) ваш адвокат змусив Офіс генпрокурора розпочати справу.

Єрмак дав неправдиві покази про те, що я здійснив злочинні дії при публікації цих плівок. Саме тому суд зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити справу щодо надання неправдивих показів.

Читайте першу частину інтерв'ю Про "теплу ванну" для Зеленського та політичні амбіції Єрмака: відверте інтерв'ю з Гео Леросом

Тобто те, що він вас назвав шахраєм?

Звичайно. Сьогодні зранку (9 липня – 24 канал) я був на допиті щодо справ, які вони відкрили. Там зараз 2 справи:

Проти Дениса Єрмака. Проти Андрія Єрмака.

Дуже кумедною є ситуація, коли на одній з плівок, де вони продавали чергову посаду, Денис Єрмак сказав, що Баканов – "криша", вони давно дружать і все буде добре. Абсурд цієї ситуації в тому, що друг сім’ї Івана Баканова зараз розслідує справу проти Єрмаків. Тому трохи є конфлікт інтересів.

Що відомо про "плівки Єрмака"? Відео, на якому брат Андрія Єрмака обговорює призначення певних осіб на державні посади, Гео Лерос опублікував 29 березня 2020 року. За ці послуги фігурант відео начебто бере хабарі. З цього приводу у САП розпочали кримінальне провадження, адже Лерос написав заяву. Водночас у ДБР розпочали провадження за заявою Єрмака. Він звинуватив Лероса у шахрайстві.



Провадження проти Лероса відкрили також СБУ, поліція та Офіс генпрокурора. НАБУ відкрило два кримінальні провадження у справі так званих "плівок Єрмака". В одному з них фігурує сам голова Офісу Президента Андрій Єрмак, в іншому – його брат Денис.



Згодом співробітники СБУ Відео, на якому брат Андрія Єрмака обговорює призначення певних осіб на державні посади, Гео Лерос опублікував 29 березня 2020 року. За ці послуги фігурант відео начебто бере хабарі. З цього приводу у САП розпочали кримінальне провадження, адже Лерос написав заяву. Водночас у ДБР розпочали провадження за заявою Єрмака. Він звинуватив Лероса у шахрайстві.Провадження проти Лероса відкрили також СБУ, поліція та Офіс генпрокурора. НАБУ відкрило два кримінальні провадження у справі так званих "плівок Єрмака". В одному з них фігурує сам голова Офісу Президента Андрій Єрмак, в іншому – його брат Денис.Згодом співробітники СБУ затримали за підозрою у шахрайстві Дмитра Штанька . Як виявилось, саме він записував скандальні розмови з Денисом Єрмаком.

Частину матеріалів ви передали в НАБУ, а частину – в СБУ? Я правильно зрозуміла?

Я подав в САП заяву разом з флешками, цю справу направили в НАБУ. Пізніше САП перекваліфікувала цю справу, вона пішла в Нацполіцію, а звідти – в СБУ. Я через суд добився того, щоб відкрили нову справу. Тепер через НАБУ розслідується.

Одночасно історію з плівками розслідує і НАБУ, і СБУ?

Так, абсолютно правильно.

Про джерело зливу. Гео Лерос не розповів, хто саме "зливав" йому інформацію та записи. В попередній частині інтерв'ю на питання про джерело він зазначив, що зараз триває слідство і всю інформацію – яким чином, коли, час і все до деталей – він надав в НАБУ. "Зараз також це частина слідства. Тому я впевнений, коли це все закінчиться, вони публічно оприлюднять цю інформацію і нічого не будуть приховувати", – сказав Гео Лерос.

Ви розраховуєте, що НАБУ встановить справедливість?

Мені б хотілось вірити в те, що вони покажуть гарну діяльність. За останні 5 – 6 років я не пам’ятаю гучних справ, які НАБУ б довело до суду, а людей заарештували. Це буде чудовим маркером для того, щоб зрозуміти: можуть чи не можуть. Я дав повністю всі докази, це не теорії, це відеозаписи продажу посад.

Якщо не знімуть звідти Ситника. Ви ж знаєте, що Конституційний суд буквально 9 липня розглядає подання народних депутатів, які хочуть довести, що призначення Ситника було неконституційним. Якщо вони заберуть звідти Ситника, я думаю, цю справу ніколи не розслідують. З нею буде те саме, що було в СБУ.

Ви розумієте чому це відбувається? Тому що прокуратура контролюється Офісом Президента. СБУ контролюється, парламент контролюється.



Голова НАБУ Артем Ситник / Фото Укрінформ

Кабінет Міністрів контролюється. Залишилось 2 структури, в яких достатньо залізти руками – і там буде тотальний контроль і монархія. Це САП, де конкурс на нового голову буде у вересні чи жовтні, і НАБУ – єдиний незалежний орган, який може розслідувати справи. При тому що справи проти нардепів зараз може підписувати тільки генпрокурор – це означає, що підписуються тільки справи проти інакодумців або тих, хто не вигідний ОП.

Довідка. 51 народний депутат подав до КСУ скаргу щодо указу президента призначити Артема Ситника директором НАБУ. Серед них – Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші. На їхню думку, президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень. Він нібито порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції України заборону узурпації державної влади.

Дивіться відео інтерв'ю з Гео Леросом:

Про ймовірну причетність Зеленського до продажу посад

Ви прослухали всі плівки, які є в НАБУ? У вас є переконаність у тому, що там був факт передачі грошей, що реально були продані посади, про які йшла мова? Бо я так розумію, що ніхто із тих людей не був призначений.

Я прослухав приблизно 10%, вибірково. Щодо фактів, то я вам наведу елементарний приклад – це призначення Купчака на посаду президента "Енергоатому". Йому проводили співбесіди, обговорювали. Якщо взяти датування цих плівок, то через 4 дні президент зробив заяву про те, що треба звільнити Недашковського з поста президента "Енергоатому". Через 3 чи 4 дні записів цих переговорів.



Гео Лерос / Фото support your

Наступний факт: Денис Єрмак від себе особисто надсилає рекомендацію на прем'єр-міністра України з проханням розглянути кандидатуру Купчака на голову "Енергоатому". Тодішній прем'єр-міністр Гончарук розписує на міністра енергетики з проханням розглянути цю кандидатуру. У мене виникає питання: чи багато таких людей, які можуть написати прем'єр-міністру якусь рекомендацію, що він одразу це "спускає" на іншого міністра? Як це відбувається? Невже це не говорить про конкретні факти?

Потім, історія з портом "ТІС". Коли Ставніцер підтвердив, що були спроби збити його злагоджену роботу цієї компанії в інтересах його конкурента. Це теж говорить про конкретні факти.

Співбесіди були. Попри те, знаєте, що мене дуже збентежило? Коли був брифінг президента біля Маріїнського палацу, йому поставили питання щодо плівок. Він сказав таке: "я про ці плівки знав влітку і у вересні, мене та Офіс Президента планували шантажувати".

Я одразу написав заяви на всі структури, тому що: варіант 1 – вони знали про це і приховали факт продажу цих посад, бо у вересні брат Єрмака ходив в офіс і носив якісь документи. Або варіант 2 – вони спільники. Всі, хто був на той момент в Офісі Президента – вони спільники продажу посад. Мені хочеться дізнатись, хто шантажував. Або нехай публічно про це скажуть і посадять цю людину, або, виходить, що це спільники.

У вас є припущення, хто це міг бути?

Взагалі, я думаю, що це Єрмак заклав йому у вуха: "скажи так, щоб підвищити градус і більше питань не виникало". Але поки все, що рекомендує Єрмак президентові, він ставить його у позицію цугцванг. Що б він далі не робив…

Стає тільки гірше.

Так.



Голова Офісу Президента Андрій Єрмак / Фото РБК-Україна

У мене є питання. Як ви вважаєте, президент взагалі знає, що відбувається? Ви припускаєте, що він міг би бути залучений у всі ці історії з торгівлею посадами? Чи це все відбувалось за його спиною?

Мені важко сказати. В мене не було можливості особисто поставити президенту це запитання після того, як я опублікував ці плівки.

Чому президент публічно заявляє про те, що його намагалися шантажувати, але він жодного разу не написав у правоохоронні органи заяву за фактом можливого шантажу президента. Це абсурдна ситуація, розумієте? Що президента 40-мільйонної країни зібрався хтось шантажувати. Я не знаю аналогів чи подібних ситуацій в інших державах, коли хтось міг шантажувати президента.

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І це закінчилося нічим.

Так, і це сказали – ну то сказали. Це просто настільки абсурдно звучить!

Про ставлення Лероса до президента

А як ви взагалі особисто ставитеся до президента? Ви пов’язуєте з ним якісь надії на позитивні зміни?

У мене є повага до посади Президента України. Щодо якихось змін – поки що я тенденції, на жаль, бачу в гіршу сторону. Оскільки іде, як я казав раніше, певна узурпація у всіх напрямках, і відроджується інститут "смотрящих". Це вкрай сумно для країни, для людей. На жаль, якщо на цьому етапі це не всім ще зрозуміло, то через деякий короткий час починаються невідворотні процеси. Це вже буде як пухлина, яку потрібно видаляти повністю, змінюючи всю систему.



Президент України Володимир Зеленський / Фото kurs.com

Що стосується результатів його діяльності. От я бачу, як президент сьогодні поїхав відкривати садочок, але це не завдання президента. Це глава району може поїхати. Це інфраструктурний проєкт, це нормально має сприйматися. Так само дороги, проєкт "Велике будівництво". Чому якісь заступники ОП дозволяють собі піаритися на подібних проєктах? Це завдання Мінінфраструктури, це бюджетні гроші, які виділяються на будівництво доріг. Це нормально.

Якби ОП залучив інвестиції на 100 мільярдів доларів, небюджетні кошти, у будівництво автобанів – безсумнівно, це була б заслуга ОП. Це ж будується за бюджетні гроші, за місцеві гроші. Чому ОП піариться – не розумію.

Історія з пандемією, коли під виглядом гуманітарної допомоги завозилися продукти для "Епіцентру", які потім також на тендерах продавали, для мене також залишилася питанням. Чому вони собі це дозволяють? Чому це зараз відбувається? Чому це не розслідується?

Можливо, це пов'язано з виборами, бажанням попіаритися на всьому. Рейтинги підтримати на високому рівні.

Це ще раз говорить про некомпетентність. Що таке піар? Коли я ще був радником президента, у мене досі збереглася ця нав’язлива ідея, яку і не залишив досі. Ми з низкою людей проробляємо цей концепт – це музей сучасного мистецтва. Я знайшов інвестора, який готовий був вкласти приблизно 150 мільйонів доларів в Мистецький арсенал. Це красива перемога для ОП, це не бюджетні гроші.

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Це якийсь український інвестор?

Це було з датським та українським інвестором. Це красивий, гучний проєкт. Коли ти виходиш і кажеш, що ні копійки з бюджету не використано – це гучна перемога.

"Єрмак обмежив доступ до президента"

Чи приходили до президента з цією ідеєю?

Я приходив. Ще тоді, коли Богдан був, я розповідав. Потім, коли Єрмак став головою ОП, я теж розказував. Але з того моменту, коли Єрмак став головою ОП, повністю обрубався доступ до президента з усіма проєктами, які були на стадії розробки і запуску.

Вам особисто?

Я думаю, що не тільки мені, але й для великої кількості людей. До цього можна було спокійно приїхати з проєктом. От наприклад, через заступника голови ОП мене попросили розробити проєкт меморіального комплексу до 9 травня в Житомирській області. Було лише 2 місяці на розробку та будівництво. Шалену кількість треба було туди інвестувати. Я знайшов мецената, інвестора. Про це публічно можна було сказати. За 3 тижні мені не вдалося потрапити показати ескізи. Проєкт не вдався, меморіал не відкрили. Тому що був повністю обмежений доступ до президента.



Володимир Зеленський та Андрій Єрмак / Фото Укрінформ

Тобто Єрмак ще й повністю фільтрує доступ людей до президента?

Просто він відповідає за графік людей, які приходять до президента.

І він вирішує, хто буде в тому графіку, а хто ні?

Він хитро робить. Він каже – з цим президент не обов’язково має зустрічатися, я сам зустрінуся. Таких людей "я сам зустрінуся" накопичується, якщо потрапити до нього в приймальню, там людей 20 може сидіти і чекати по декілька годин. Люди його і по 4, і по 5 годин чекають.

Ви особисто часто зустрічалися з президентом перш ніж все це почалося?

За потреби. От якраз проєкти якісь запускаємо, робимо. По музеях, зокрема. Ви можете сказати, що залишив після себе Ющенко, наприклад?

Можливо, той самий Мистецький Арсенал, який за нього реанімували?

Почав запускатися, але не завершився. Зараз це будівництво. Там проводять якісь івенти, але за документами – там тривають будівельні роботи, там заборонено будь-що проводити. Зробив Порошенко щось після себе? Зробив Янукович щось?

Про "плівки Порошенка та Путіна" та канали олігархів

Порошенко – "армія, мова віра", Томос.

Це абстрактні речі. Враховуючи останні записи, які сьогодні опублікували ("плівки Порошенка і Путіна", які Деркач оприлюднив 9 липня, – 24 канал), у мене виникає питання щодо духовного зв'язку цієї ідеології.

Довідка. Нардеп Андрій Деркач оприлюднив чергові записи розмови нібито п'ятого президента Петра Порошенка з нібито президентом РФ Володимиром Путіним 9 липня 2020 року. У "Європейській солідарності" заявили, що запис – фальшивка. Водночас СБУ заявила про "інформаційну спецоперацію Кремля". Тим часом у Кремлі повідомили, що "ще не ознайомилися із записом".

Повертаючись до попереднього, у мене така нав'язлива ідея: хотілося Зеленському донести, що після себе треба щось залишити. Щоб люди через десятиліття говорили, що це зробив президент Зеленський. Музей сучасного мистецтва міг би бути такими об’єктом, музей приватних колекцій. Якими б люди захоплювалися і запам’ятали б людину, яка це зробила.

Яке у вас ставлення до "плівок Порошенка та Путіна"? Мене, наприклад, вони вразили. Бо це зовсім суперечить образу патріота, який він створював всі 5 років, поки був президентом?

Я був шокований. Не тільки фактом того, що Порошенко демонстрував люб'язність до Путіна. Адже публічно зазвичай це виглядало з позиції сили, як він розказував, мовляв руку не тисне тощо. А розмова ця – це 2015 рік. Пригадуємо, це Іловайськ. Тоді десятки, сотні людей гинули протягом дня. І в цей момент така розмова – я був шокований. Це цинічно.



Петро Порошенко та Володимир Путін / Фото Колаж 24 каналу

Можливо, це буде використане як аргумент для Єрмака таки ухвалювати той закон, аби заборонити схожі випадки? Чи це навпаки – ОП розкручує цю історію проти Порошенка?

Не знаю, хто її розкручує. Чи це робить Офіс Президента, чи це якісь вкиди роблять ззовні. Але в будь-якому випадку вважаю, що громадськість повинна чути такі факти. Завдяки об’єктивній журналістиці це доноситься до мас. Але, на жаль, через те, що є певний олігархічний консенсус в ОП з бенефіціарами великих телеканалів, там розкручуються тільки ті новини, які вигідні ОП або в яких вони обоє у виграші.

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До речі, так було і за Порошенка. Історія з Гладковським – великі канали досить довго не показували це розслідування, поки все не набуло таких масштабів, що про це неможливо було мовчати. Про "плівки Єрмака" також досить довго не говорив жоден великий канал. І взагалі – гостро не говорили. Чому так відбувається?

На сьогодні я заблокований на всіх великих телеканалах. Канали, на яких я час від часу можу дати якийсь коментар, які можуть об’єктивну сторону вислухати, це – 24 канал, Суспільне, "Наш" та 4 канал. На всіх інших великих телеканалах я заблокований. А всі ми знаємо, що вони належать олігархам. Це означає, що є певний консенсус в ОП для того, щоб "незручні" люди, які можуть критикувати ОП чи владу, не з’являлися там. Це знову ж таки говорить про "теплу ванну". Це така рогатка, яку ти натягуєш… Але рано чи пізно вона ж вистрелить.



Які телеканали контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу