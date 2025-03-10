Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

До теми Успіхи ЗСУ в Донецькій області та прориви ворога у Курській: аналіз боїв і карти ISW

Що відбувається у Костянтинополі в Донецькій області

Аналітики розповіли, що 9 березня противник опублікував відео "сміливої" акції у своїх соцмережах. Так, окупанти запустили декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з їхніми "аквафрешами".

Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать,

– розповіли у Deep State.

Натомість експерти зауважили, що в Улаклах ворог просунувся та проводить накопичення живої сили для подальших штурмів на Костянтинопіль.

Яка ситуація у Костянтинополі зараз: дивіться на карті

Що писали росіяни про Костянтинопіль

Російські "військкори" та міноборони ворога писали, що на Південно-Донецькому напрямку штурмові підрозділи угруповання військ "Схід" буцімто провели зачистку та "закріпилися у селищі, розташованому на шляху від Курахового до Дніпропетровської області". Мовилося нібито саме про Костянтинопіль.

Окупанти стверджували, що для підтримки штурмовиків та знищення позицій були нібито залучені розрахунки ударних дронів і артилерія.