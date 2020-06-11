Президент Володимир Зеленський впевнений, що брат керівника Офісу Президента Денис Єрмак не брав грошей за призначення на посади. Щодо нардепа Гео Лероса, який оприлюднив скандальні записи, то його глава держави вважає аферистом.

Денис Єрмак зробив помилку, – Зеленський

На думку Зеленського Денис Єрмак зробив помилку, проте корупціонером не був. Про це президент розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось взяв. А як його затягнули? Він – просто болтун. Я вважаю, болтун. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка,

– сказав Зеленський.

Лероса привели Богдан і Тимошенко

На думку президента, Денис Єрмак – людина, яка хотіла допомогти: зокрема волонтерством та участю в АТО. Щодо нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який колись був позаштатним радником глави держави, то його Зеленський вважає аферистом.

Я вважаю, що він – аферист. Мені його привів Кирило (заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко – 24 канал) з Богданом. Вони сказали, що нормальний парєнь. Я сказав – добре. Це про довіру. Ти ж запитував про довіру. Я довіряю, і Кирило йому довіряв,

– пояснив Зеленський.

Довіряє президент голові свого Офісу Андрієві Єрмаку. Зеленський вважає, що зі своїми обов'язками він справляється.

Коротко про скандал з Денисом Єрмаком