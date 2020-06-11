Президент Владимир Зеленский уверен, что брат руководителя Офиса Президента Денис Ермак не брал денег за назначение на должности. Что касается нардепа Гео Лероса, который обнародовал скандальные записи, то его глава государства считает аферистом.

Денис Ермак сделал ошибку, – Зеленский

По мнению Зеленского Денис Ермак сделал ошибку, однако коррупционером не был. Об этом президент рассказал в интервью "Украинской правде".

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Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А как его затянули? Он – просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка,

– сказал Зеленский.

Лероса привели Богдан и Тимошенко

По мнению президента, Денис Ермак – человек, который хотел помочь: в частности волонтерством и участием в АТО. Что касается нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса, который когда-то был внештатным советником главы государства, то его Зеленский считает аферистом.

Я считаю, что он – аферист. Мне его привел Кирилл (заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко – 24 канал) с Богданом. Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты же спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял,

– пояснил Зеленский.

Доверяет президент главе своего Офиса Андрею Ермаку. Зеленский считает, что со своими обязанностями он справляется.

Коротко о скандале с Денисом Ермаком