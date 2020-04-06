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      Лерос пришел на допрос в СБУ из-за "прослушки" брата Ермака

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      Гео Лерос заявил, что Ермак ищет жертву, которую выставит виновной в собственной коррупции / Фото с Фейсбука Маси Найема

      Народный депутат Украины Гео Лерос 6 апреля пришел на допрос в Службу безопасности Украины. Впрочем, нардеп сразу же решил подать ходатайство о переносе допроса.

      Правоохранители решили объединить в одно дела об использовании прослушивающей техники, а также о мошенничестве. Об этом рассказал адвокат Лероса Маси Найем.

      Интересно Неприкосновенных нет, пусть сажают: глава "Слуги народа" о скандале между Леросом и Ермаком

      Адвокат подчеркнул, что Гео Лерос по закону о предотвращении коррупции является ее обличителем. Мол, будучи убежденным, что информация является достоверной, депутат сообщил о вероятных фактах коррупции.

      Гео не отказывается давать показания. Впрочем, нам непонятна логика, по которой и СБУ и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют, синхронно добавляя статью о мошенничестве,
      – заявил Маси Найем.

      Сам же Гео Лерос заявил, что Андрей Ермак ищет в "Слуге народа" жертву, на которую он перекинет всю ответственность за собственную коррупцию.

      "Коррупционеров выбирают из штата парламента, чтобы притвориться, что это не офис президента. Пусть тогда выберет своего кума Николая Тищенко, который "кошмарит" столичный бизнес, а не какого-то "фермера с коломойского района", – заявил депутат.

      Скандал между Ермаком и Леросом: коротко

      Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Будто это его реакция на интервью.

      Затишье длилось всего несколько дней, а тогда народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжыт" государственными должностями.

      Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.

      Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермакова, а тогда еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.

      Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Новости политики Коррупция СБУ Служба безопасности Украины Верховная Рада Слуга народа Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом Гео Лерос
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